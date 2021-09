Victoria sur ‘Twilight’ ‘Memba Her ?!

in

actrice canadienne Rachelle Lefèvre était dans la vingtaine lorsqu’elle a décroché le rôle de la vampire rebelle Victoria – qui complote pour tuer Bella après la destruction de son chef de clan James – dans le film fantastique de 2008 « Twilight » et la suite de 2009 « The Twilight Saga : New Moon. “

Lefevre a partagé l’écran avec son casting de coven, y compris Edi Gathegi comme le vampire “végétarien”, Laurent… et bien sûr Cam Gigandet comme le leader sanguinaire, James.

Dans un changement surprise, Rachelle Lefevre a été remplacée dans le film final “The Twilight Saga: Eclipse” par Bryce Dallas Howard.

Devinez à quoi elle ressemble deux décennies plus tard !