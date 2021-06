Victoria’s Secret a un nouveau look – WWD

Victoria’s Secret s’offre le relooking ultime.

Il comprend de nouvelles campagnes marketing avec des mannequins de toutes formes et de toutes tailles, un conseil d’administration composé presque entièrement de femmes (six sur sept) et des plans pour se séparer de la marque Bath & Body Works.

C’est un contraste frappant pour le secteur de la lingerie il n’y a pas si longtemps, connu pour ses anges presque parfaits et en tant que marque qui portait la mauvaise réputation peu flatteuse de satisfaire le regard masculin. En fait, à l’œil nu, Victoria’s Secret ressemble à une entité totalement différente, son site Web parsemé d’images de femmes de toutes formes et tailles.

Mais creusez un peu plus et de nombreux modèles de type waif sont toujours là. Certains d’entre eux, en tout cas. Il en va de même pour la gamme de taille limitée. La question est maintenant de savoir si les consommateurs réagiront à la marque réinventée ? Ou les acheteurs sont-ils devenus blasés par des décennies de se faire dire qu’ils ne sont pas assez bons ?

« D’après ce que les femmes nous ont dit – parler aux femmes au cours de la dernière année et demie encore plus pour comprendre où nous avons déraillé en tant que marque et comment nous devons nous présenter pour les femmes à l’avenir – c’est qu’elles veulent que nous changions », a déclaré à WWD Martha Pease, directrice du marketing de Victoria’s Secret. « Les réponses que nous avons reçues concernaient la représentation d’une manière diversifiée de penser et de se rapporter aux femmes, et de montrer plus de types de femmes, afin que tous les types de femmes puissent se voir dans la marque. Je pense que le défi pour nous est de le relever. En faisant cette déclaration très publique que nous sommes engagés dans la transformation et que nous nous engageons à nous montrer pour les femmes, cela signifie que nous devons le faire. »

En ce qui concerne les tailles étendues – quelque chose qui est devenu un bouton brûlant dans l’industrie de la mode – Pease a déclaré que le processus était «en cours», bien qu’il n’y ait pas eu de date fixe pour laquelle les consommateurs verront des tailles plus grandes dans les magasins.

Mais elle a ajouté : « Il y a un délai défini pour la transformation. La taille est évidemment une grande partie de cette équation. On s’y penche. »

C’est une bonne nouvelle pour Victoria’s Secret, qui était sur une séquence de trois ans de descente au début de la pandémie, perdant des revenus, des parts de marché et des acheteurs au profit d’autres marques de lingerie qui mettaient l’accent sur l’inclusivité et le confort. Les femmes, fatiguées des standards de beauté inaccessibles, votaient avec leur portefeuille.

En 2015, Victoria’s Secret détenait 32 % du marché américain des sous-vêtements pour femmes, selon Euromonitor International, une société d’études de marché. Au printemps 2020, la part du gâteau de Victoria’s Secret était tombée à seulement 16% du marché, selon le service de suivi des consommateurs de The NPD Group.

Malgré les plaintes des consommateurs, Victoria’s Secret a continué avec sa messagerie habituelle. Pas plus tard qu’à l’automne 2018, Victoria’s Secret a organisé son défilé de mode annuel extravagant – avec des mannequins super maigres, des vêtements légèrement vêtus et un manque notable de diversité – une décision que beaucoup considéraient comme sourde à la lumière du mouvement #MeToo.

John Mehas, un ancien de Tory Burch, a été embauché peu de temps après pour redresser la marque. Mais cela n’a pas beaucoup aidé. D’autant plus que d’autres au sommet étaient à l’honneur pour des raisons moins que souhaitables. En novembre 2018, Ed Razek, ancien directeur marketing de L Brands, a déclaré au magazine Vogue que la marque n’avait aucun intérêt pour les modèles grande taille ou transgenres. Les commentaires ont déclenché un contrecoup et forcé l’entreprise à s’excuser sur Instagram. Razek a démissionné en août 2019.

Mais encore plus marquante pour la marque a été la relation de la fondatrice de L Brands, Leslie H. Wexner, avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Epstein a contrôlé une grande partie de la fortune de Wexner pendant des années, notamment en étant nommé administrateur de la Fondation Wexner. Beaucoup pensaient qu’Epstein utilisait ses liens étroits avec Wexner et Victoria’s Secret pour séduire les jeunes femmes, bien que Wexner ait rapidement pris ses distances avec le financier en disgrâce après qu’Epstein a été arrêté pour trafic sexuel en juillet 2019. (Epstein est mort d’un suicide apparent un mois plus tard en prison.)

Wexner, qui est également l’ancien président émérite et ancien directeur général de L Brands, a révélé en mars que lui et sa femme Abigail ne se présenteraient pas à la réélection au conseil d’administration de L Brands cette année, quittant ainsi complètement la société. Le dirigeant de longue date de L Brands, Stuart Burgdoerfer, actuellement vice-président exécutif et directeur financier de L Brands, a également révélé son intention de prendre sa retraite en août prochain après avoir terminé le spin-off de Victoria’s Secret.

Pendant ce temps, dans les coulisses, L Brands a travaillé dur pour faire revivre la marque de sous-vêtements.

Au début de 2020, avant la pandémie, L Brands a annoncé qu’elle vendrait une participation majoritaire de Victoria’s Secret – qui comprend les divisions Lingerie, Beauty et Pink – à la société de capital-investissement Sycamore Partners pour 525 millions de dollars, une tentative de relancer la marque avec un peu de aide extérieure. Mais l’accord a échoué au milieu de la pandémie. Trois mois plus tard, L Brands a déclaré qu’il faisait cavalier seul et séparerait Victoria’s Secret de Bath & Body Works, en privant éventuellement Victoria’s Secret dans le but de dégager de la valeur dans la marque de savon, de désinfectant pour les mains et de parfum la plus rentable.

Cette nouvelle a suscité un regain d’intérêt au sein de la communauté des investisseurs. Dans les mois qui ont suivi, l’action de L Brands a bondi. (Les actions de L Brands, qui ont clôturé en baisse de 5,11% jeudi à 62,79 $ pièce, sont maintenant en hausse d’environ 302%, d’une année sur l’autre.) La valeur de Victoria’s Secret aussi. Le prix de 525 millions de dollars au début de 2020 est passé à une valorisation de près de 5 milliards de dollars au printemps 2021, selon les analystes de JP Morgan.

D’autres efforts pour ramener l’entreprise à ses jours de gloire incluent l’ajout d’une série d’embauches de haut niveau – y compris Pease et le remplacement de Mehas par Martin Waters – tout en mettant à jour l’assortiment et les supports marketing. En octobre 2019, la marque a embauché son premier mannequin grande taille Ali Tate Cutler, suivi de son premier mannequin transgenre, Valentina Sampaio, en août suivant. Plus récemment, Victoria’s Secret a utilisé le mannequin enceinte de neuf mois Grace Elizabeth pour sa campagne pour la fête des mères.

Plus tôt cette année, Victoria’s Secret a dévoilé le retour des maillots de bain dans certains magasins. En outre, L Brands a vendu une participation majoritaire de Victoria’s Secret au Royaume-Uni à Next plc et a fermé des centaines de magasins non rentables pour faire place à des marchés plus lucratifs, tels que Milan et Israël.

À l’avenir, Raúl Martinez, directeur créatif de Victoria’s Secret, a déclaré que les magasins physiques de la marque de lingerie seraient également différents.

“En ce moment, ils sont en train d’être rénovés”, a déclaré Martinez. « Tout l’imaginaire est en panne. Le rose qui est utilisé n’est pas le rose qui était là dans le passé. Ce n’est pas un moment beaucoup plus sombre et brillant. C’est beaucoup plus contemporain et plus léger et plus convivial et plus accueillant.

Il est également question de ramener le défilé Victoria’s Secret, peut-être en 2022.

“Quand nous ramenons quelque chose, ce ne sera pas le spectacle qui était, car le monde a changé et le divertissement a évolué”, a déclaré Martinez. « L’évolution des défilés de mode en général, je pense, tout le monde essaie de découvrir ce que c’est, quelle est cette expérience. Donc, à quoi cela ressemblera, c’est ce dont nous discutons en ce moment. »

Ce qui est également en faveur de Victoria’s Secret, c’est qu’elle est toujours le leader du marché des sous-vêtements. Les revenus pour l’ensemble de 2020 totalisent 5,4 milliards de dollars. Mais ce chiffre inclut les effets de la pandémie lorsque presque tous les détaillants ont subi des pertes. Les revenus totaux en 2019 étaient de 7,5 milliards de dollars.

“Victoria’s Secret présente des avantages liés à sa taille, sa base de données clients et ses ressources financières que très peu de concurrents peuvent égaler”, a écrit Jay Sole, analyste chez UBS, dans une note. « Une croissance des bénéfices plus forte que prévu et la séparation prochaine de [L Brands] en deux sociétés distinctes entraînera l’expansion du P/E.

Les acheteurs commencent également à en prendre note, du moins certains d’entre eux. Au cours du dernier trimestre, les revenus de la marque de sous-vêtements ont dépassé 1,5 milliard de dollars, avec une amélioration des ventes comparables dans les magasins et en ligne.

“Notre entreprise se porte très bien”, a déclaré Pease. « Nous avons une entreprise très saine. Nos fondamentaux sont solides. Je ne pense pas qu’il y ait d’argument pour cela [transformation] étant trop tard. Il y a tellement de levier dans la marque. Il y a encore tellement de valeur à extraire et à créer. Je me concentre sur l’impact que nous pouvons avoir, en raison de notre taille, de notre crédibilité de longue date en tant que leader, et en raison de l’intelligence de notre stratégie et de notre engagement à effectuer ce changement et cette transformation.

“Et nos plans pour l’avenir de la marque ne sont pas trop petits”, a-t-elle poursuivi. « Nous n’avons pas tendance à faire les choses à petites doses. Je suis convaincu que ce que nous faisons à l’avenir, l’ampleur de ce que nous faisons ne sera pas trop petite pour avoir un impact.

En fait, même les célébrités et les femmes de premier plan recommencent à approuver la marque. Mercredi, le détaillant a révélé ses derniers efforts de transformation, The VS Collective. L’initiative comprend un groupe de femmes d’horizons divers qui partageront leurs histoires par le biais de collaborations, de partenariats commerciaux, de campagnes liées à des causes et de diverses plateformes, telles qu’un podcast et des médias sociaux.

La programmation inaugurale du Collectif se compose du défenseur de la santé mentale et modèle Adut Akech; la skieuse acrobatique championne du monde Eileen Gu ; la footballeuse professionnelle et militante LGBTQ Megan Rapinoe ; l’actrice et entrepreneure Priyanka Chopra Jonas ; personnalité médiatique et fondatrice de la plateforme de médias numériques Girlgaze Amanda de Cadenet; le mannequin taille plus Paloma Elsesser et Valentina Sampaio de Victoria’s Secret. D’autres femmes peuvent être ajoutées au fil du temps.

Le Collectif, a déclaré Pease, est ce que les consommateurs « attendent uniquement de nous. Nous sommes censés jouer un rôle de chef de file en apportant de nouvelles façons de penser le monde et en instaurant un dialogue dans le monde que d’autres marques ne sont pas censées créer, défendre et soutenir.

Martinez a ajouté: «Nous voulions amener un groupe diversifié de femmes avec des voix très fortes et un fort sentiment de soi. Si vous commencez à être authentique dans la façon dont vous communiquez et ce que vous représentez, je pense que les gens le verront. Et pour moi, c’est la clé de ce que nous essayons d’accomplir ici, de changer le récit.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin de rivaliser [with competitors] pour être honnête », a-t-il poursuivi. « Je pense que nous devons être qui nous sommes. »