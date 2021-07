Victoria’s Secret Flying Solo – WWD

Victoria’s Secret se lance officiellement en solo.

Vendredi, après plusieurs mois de délibération, le conseil d’administration de la société mère L Brands a approuvé le spin-off de la marque de lingerie, qui comprend les divisions Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty et Pink.

Cette décision place Victoria’s Secret à la Bourse de New York en tant qu’entreprise autonome, sous le symbole boursier “VSCO”. De plus, L Brands Inc. deviendra bientôt Bath & Body Works Inc., le symbole boursier passant de « LB » à « BBWI ».

Les changements devraient entrer en vigueur le 2 août. Les actions ordinaires de L Brands commenceront à être négociées sous le nouveau téléscripteur le jour suivant.

L Brands prévoit de distribuer 100 pour cent des actions de Victoria’s Secret aux actionnaires éligibles des actions ordinaires de L Brands après la clôture du marché le 2 août, les actionnaires de L Brands recevant une action ordinaire de Victoria’s Secret pour trois actions ordinaires de L Brands. actions détenues à la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement du 22 juillet.

Goldman Sachs et JP Morgan font office de conseillers financiers pour l’opération.

Victoria’s Secret a travaillé dur au cours des 18 derniers mois pour relancer la marque de sous-vêtements, qui a perdu des revenus et des parts de marché pendant au moins trois ans avant la pandémie.

Après l’échec de l’accord de vente d’une participation majoritaire de Victoria’s Secret à la société de capital-investissement Sycamore Partners au milieu de la pandémie, L Brands a déclaré qu’il séparerait la marque de lingerie de la marque plus lucrative Bath & Body Works.

« Nous pensons que Victoria’s Secret et Bath & Body Works atteindront de nouveaux niveaux de succès et dégageront une valeur significative pour toutes les parties prenantes en poursuivant les stratégies de croissance les mieux adaptées à la clientèle et aux objectifs stratégiques de chaque entreprise », a déclaré Andrew Meslow, PDG de L Brands. le mois dernier.

Les actions de L Brands, qui ont clôturé en hausse de 2,97 % à 73,50 $ pièce, ont augmenté de plus de 361 % en glissement annuel.