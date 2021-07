Victoria’s Secret règle une affaire de harcèlement sexuel quelques jours avant le spin-off – WWD

La société mère de Victoria’s Secret a réglé les plaintes pour harcèlement sexuel quelques jours seulement avant que la marque ne se sépare de Bath & Body Works.

Vendredi, L Brands a révélé un règlement de toutes les réclamations relatives aux dérivés d’actionnaires alléguant une inconduite au travail dans l’entreprise.

“Cette résolution mondiale, avec son engagement envers des politiques de gouvernance de pointe, est un résultat extrêmement positif pour l’entreprise et ses actionnaires”, a déclaré la présidente du conseil d’administration Sarah Nash, qui a dirigé le comité spécial du conseil d’administration pour enquêter sur les allégations des actionnaires et aider à négocier le accord. « Cela prépare en outre Bath & Body Works et Victoria’s Secret à réussir en tant que sociétés ouvertes indépendantes dotées d’équipes de direction solides et de conseils d’administration attachés aux principes de diversité, d’équité et d’inclusion.

« Ces mesures, qui poursuivent les réformes de gouvernance et de gestion mises en œuvre par le conseil d’administration au cours de l’année écoulée, bénéficieront aux actionnaires de L Brands et reflètent l’engagement continu de L Brands à favoriser un lieu de travail sûr, équitable et inclusif », a-t-elle poursuivi.

Selon les termes du règlement, Victoria’s Secret et Bath & Body Works maintiendront un conseil sur la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de l’entreprise, renforceront les politiques et procédures de signalement et d’enquête sur les plaintes de harcèlement sexuel et embaucheront un consultant DEI. Les deux sociétés se sont engagées à investir 45 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour financer ces mesures.

Andrew Meslow, président-directeur général de L Brands et de Bath & Body Works, a ajouté dans un communiqué : que leurs voix soient entendues.

Le règlement sera déposé auprès d’un tribunal du district sud de l’Ohio et est soumis à l’approbation du tribunal.

Pendant ce temps, le spin-off prévu lundi – séparant les activités de lingerie, de beauté et de rose de Victoria’s Secret de Bath & Body Works dans sa propre entreprise publique – avance à plein régime.

Cette décision place Victoria’s Secret à la Bourse de New York en tant qu’entreprise autonome, sous le symbole boursier “VSCO”. De plus, L Brands Inc. deviendra bientôt Bath & Body Works Inc., le symbole boursier passant de « LB » à « BBWI ».