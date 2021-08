Victoria’s Secret reste seul sur le marché public à des réactions mitigées – WWD

L’arrivée de Victoria’s Secret & Co. sur le marché public s’avère être une affaire compliquée.

La société de lingerie et de beauté a révélé mercredi ses résultats trimestriels après la fermeture du marché – la première fois qu’elle faisait rapport en tant qu’entreprise autonome – en améliorant ses résultats nets par rapport aux niveaux pandémiques de 2020 et prouvant que les acheteurs sont à nouveau intéressés à retourner dans des emplacements physiques. Mais les investisseurs craignaient que les chiffres ne soient pas à la hauteur des niveaux d’avant la pandémie. En conséquence, les actions de Victoria’s Secret & Co. ont plongé de plus de 10 pour cent dans les échanges après les heures normales.

Le look mis à jour de Victoria’s Secret comprend des modèles de différentes formes et tailles. Photo de courtoisie

Les revenus totaux pour la période de trois mois se terminant le 31 juillet étaient de 1,6 milliard de dollars, contre 1,06 milliard de dollars il y a un an, mais en baisse par rapport aux ventes de 1,78 milliard de dollars avant la pandémie de 2019. Les revenus de tous les canaux, y compris le parc de magasins en Amérique du Nord, le commerce électronique et les entreprises internationales, ont augmenté au cours du trimestre. Mais les ventes comparables n’ont augmenté que dans les magasins, en hausse de 16%, contre une baisse de 12% l’année dernière lorsque de nombreux magasins ont été fermés en raison de fermetures. Les ventes comparables dans le canal direct ont chuté de 9 % au cours du trimestre, contre une augmentation de 24 % en 2020, les consommateurs optant de plus en plus pour les achats dans la vraie vie plutôt qu’en ligne.

Pourtant, la société a enregistré 151 millions de dollars de bénéfices pour le trimestre, contre des pertes de plus de 199 millions de dollars au cours de la même période l’an dernier.

« Après la finalisation du spin-off de L Brands, notre élan se poursuit, alimenté par des fondamentaux solides : des produits inspirants qu’elle aime, notre nouveau positionnement de marque et des opérations commerciales disciplinées », a déclaré Martin Waters, PDG de Victoria’s Secret Lingerie, dans une déclaration. « Avec une gestion des stocks plus stricte et un produit plus attrayant sur le plan émotionnel, nous sommes moins promotionnels, ce qui entraîne des augmentations de marge significatives. En conséquence, le bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre a dépassé les attentes, nous aidant à réaliser notre saison printanière la plus rentable en cinq ans. Nos signes vitaux sont forts et, avec notre leadership exceptionnel et nos équipes d’associés, je continue d’être confiant dans notre croissance à long terme dans tous les canaux.

Plus tôt ce mois-ci, la société, composée des divisions Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty et Pink, s’est séparée de Bath & Body Works et de ce qui était auparavant L Brands pour devenir sa propre entreprise.

La réception initiale à Wall Street a été bonne, avec des actions clôturant près de 30% lors des débuts de la société le 3 août. Et avec 88,3 millions d’actions ordinaires en circulation, la capitalisation boursière de Victoria’s Secret valait environ 5,2 milliards de dollars, bien au-dessus du prix de 525 millions de dollars que la société de capital-investissement Sycamore Partners avait prévu de payer pour les divisions Lingerie, Beauté et Rose au début de 2020.

Depuis lors, les actions de Victoria’s Secret, qui ont clôturé en baisse de 0,13% mercredi à 71,73 $ pièce, ont augmenté de plus de 35%.

Aujourd’hui, Victoria’s Secret prévoit que les ventes du trimestre en cours augmenteront de l’ordre du chiffre moyen à élevé, tandis que le bénéfice par action se situera entre 0,60 $ et 0,70 $. La société a déclaré qu’elle ne fournissait pas de prévisions pour le quatrième trimestre en raison de l’incertitude persistante dans l’environnement.

“En ce qui concerne le quatrième trimestre, nous avons confiance dans nos assortiments et nos stratégies et pensons toujours qu’il est possible de générer des ventes à des taux de croissance similaires à nos prévisions du troisième trimestre”, a déclaré la société. “Nous pensons que les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement peuvent avoir un impact significatif sur le flux de marchandises et la cadence promotionnelle de l’entreprise.”

Alors qu’elle est toujours leader du marché des vêtements intimes pour femmes aux États-Unis, la part du gâteau de Victoria’s Secret est passée de 32 % en 2015 à environ 20 % aujourd’hui, selon le service de suivi des consommateurs de The NPD Group.

Mais le géant des sous-vêtements s’est donné beaucoup de mal pour redresser la situation et reconquérir les consommateurs, dont beaucoup ont opté pour des styles plus inclusifs et confortables à l’ère de #MeToo.

Les efforts de redressement comprennent l’embauche d’une chaîne de cadres supérieurs ; mettre à jour le conseil d’administration avec six des sept membres du conseil d’administration et une nouvelle présidente après le départ de la fondatrice de L Brands, Leslie H. Wexner ; utiliser des mannequins taille plus et transgenres dans les supports marketing, ainsi que des mannequins taille plus dans les magasins ; en ajoutant des styles plus confortables à l’assortiment, tels que l’athleisure ; réintroduire les maillots de bain dans le mix et annuler le défilé de mode très médiatisé. Victoria’s Secret est également en train de mettre à jour son parc de magasins pour refléter une image changeante.

Victoria’s Secret & Co. a terminé le trimestre avec 933 magasins appartenant à l’entreprise, soit 846 aux États-Unis, 25 au Canada et 62 dans la Grande Chine. Le détaillant prévoit de fermer entre 30 et 40 magasins appartenant à l’entreprise en 2021. Victoria’s Secret a également lancé un produit phare sur la plate-forme de commerce électronique JD.com au début du mois.