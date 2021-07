Victoria’s Secret révèle des revenus à mi-trimestre ; Guide de mise à jour – WWD

Le spin-off de Victoria’s Secret continue de battre son plein.

La société mère L Brands, qui comprend l’activité Bath & Body Works, a révélé mardi une mise à jour des résultats de mi-trimestre après la clôture du marché, avec des ventes nettes en hausse de près d’un milliard de dollars au cours du trimestre à ce jour.

Les revenus totaux pour les neuf semaines se terminant le 3 juillet, ou l’exercice fiscal 2021 de L Brands au deuxième trimestre, s’élevaient à 2,35 milliards de dollars, contre 1,36 milliard de dollars au cours de la même période il y a un an. Par marque, les revenus de Bath & Body Works ont dépassé 1,2 milliard de dollars depuis le début du trimestre, contre 743 millions de dollars l’année dernière, tandis que les revenus de Victoria’s Secret ont dépassé 1,1 milliard de dollars, contre 625 millions de dollars.

La société a souligné que le deuxième trimestre de 2020 a été affecté négativement – ​​comme presque tous les détaillants l’ont été – par les fermetures temporaires de magasins pendant la pandémie. Mais les ventes au cours des neuf premières semaines du trimestre en cours dépassent également les ventes pré-pandémiques de 2019 de 2,1 milliards de dollars. C’est une augmentation de 12 pour cent.

Les ventes du deuxième trimestre ont également été négativement impactées par un démarrage plus tardif des ventes semestrielles des deux marques, par rapport aux ventes de 2019.

L Brands s’attend désormais à ce que le bénéfice par action du deuxième trimestre se situe entre 1,20 $ et 1,30 $ pièce, par rapport à ses prévisions précédentes de 0,80 $ à 1,00 $.

La société anticipe au deuxième trimestre un bénéfice d’exploitation de plus de 400 millions de dollars pour le segment Bath & Body Works et de plus de 200 millions de dollars pour le segment Victoria’s Secret, qui comprend les divisions lingerie, beauté et rose, grâce à une marchandise meilleure que prévu. taux de marge, gestion disciplinée des stocks, activité promotionnelle réduite et réaction positive des consommateurs à l’assortiment mis à jour.

Pourtant, les actions de L Brands, qui ont clôturé en baisse de 3,19 % mardi à 74,12 $ pièce, ont chuté de près de 2 % en dehors des heures de cours. D’une année sur l’autre, les actions ont augmenté de près de 345%.

Mardi également, L Brands a révélé que le fondateur et ancien président émérite Leslie H. Wexner avait entamé le processus d’une offre secondaire de plus de 20 millions d’actions. Après la clôture de l’offre, la société a accepté de racheter un total de 10 millions d’actions ordinaires à l’un des actionnaires, a déclaré L Brands dans un communiqué, JP Morgan agissant en tant que seul “gestionnaire de livres” de l’offre.

Plus tôt ce mois-ci, le conseil d’administration de L Brands a approuvé le spin-off de la marque de lingerie, qui devrait avoir lieu en août. Cette décision place Victoria’s Secret à la Bourse de New York en tant qu’entreprise autonome, sous le symbole boursier “VSCO”. De plus, L Brands Inc. deviendra bientôt Bath & Body Works Inc., le symbole boursier passant de « LB » à « BBWI ».