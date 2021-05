Victoria’s Secret sur le rebond – WWD

Les anges autrefois tombés de Victoria’s Secret continuent de faire leur retour.

L Brands, la société mère des marques Victoria’s Secret et Bath & Body Works, a révélé ses résultats trimestriels mercredi après la fermeture du marché, améliorant à la fois les résultats supérieurs et inférieurs des deux marques, par rapport à l’année pandémique de 2020.

«L Brands a réalisé un bénéfice record au premier trimestre, grâce à la solidité continue et aux performances exceptionnelles de Bath & Body Works et de Victoria’s Secret», a déclaré Andrew Meslow, PDG de L Brands, dans un communiqué. «Nous sommes heureux que la dynamique dans les deux activités se soit poursuivie, grâce aux réponses positives des clients à nos assortiments, ce qui nous a permis de réduire l’activité promotionnelle et d’augmenter substantiellement nos taux de marge sur marchandises. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à nos associés et partenaires qui ont rendu ces résultats records possibles. Forts de la force de ces deux activités, nous attendons avec confiance la séparation de Bath & Body Works et de Victoria’s Secret en deux sociétés cotées en bourse de premier plan. »

Après des mois de réflexion sur l’opportunité de vendre ou de scinder la marque de vêtements d’intérieur – qui comprend Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty et Pink – la société mère L Brands a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle poursuivrait une spin-off exonérée d’impôt de Victoria’s Secret en août. . Cela laisserait les deux marques, y compris l’activité plus lucrative Bath & Body Works, à rester seules sur le marché public.

Mais les nouvelles et les résultats des bénéfices n’ont pas suffi à apprivoiser les craintes des investisseurs. L’action, qui a clôturé en baisse de 3,31% à 67,19 $ par action, a chuté de plus de 2% mercredi après les heures d’ouverture.

Malgré cela, les ventes totales de l’entreprise pour la période de trois mois se terminant le 1er mai ont dépassé 3 milliards de dollars, contre 1,6 milliard de dollars au premier trimestre de 2020, lorsque de nombreux magasins ont été contraints de fermer temporairement en raison de verrouillages locaux. Par rapport au premier trimestre pré-pandémique de 2019, les revenus de la société ont augmenté de 15%, contre 2,6 milliards de dollars.

Par marque, Bath & Body Works a continué d’enregistrer des gains avec près de 1,5 milliard de dollars de revenus pour le trimestre, contre 760 millions de dollars un an plus tôt, ou 919 millions de dollars en 2019. Les revenus de Victoria’s Secret ont totalisé plus de 1,5 milliard de dollars, contre 893 millions de dollars un an. un an plus tôt, mais en baisse par rapport aux niveaux pré-pandémique de 1,6 milliard de dollars au premier trimestre de 2019.

Parallèlement, les ventes totales comparables, y compris les activités de commerce électronique de chaque marque, ont augmenté au cours du trimestre, en hausse de 16% chez Bath & Body Works. Cela s’ajoute à une augmentation de 41% à la même période l’année dernière. Les ventes comparables de Victoria’s Secret ont augmenté de 25% au cours du trimestre, contre une réduction de 15% un an plus tôt. Les ventes des magasins comparables ont également augmenté dans les deux marques, 12% chez Bath & Body Works et 3% chez Victoria’s Secret, grâce à une combinaison de contrôles de relance, de restrictions COVID-19 assouplies et de fortes ventes pendant la fête des mères.

«Bien qu’il soit difficile de quantifier les avantages des paiements de relance, nous estimons que les ventes ont été positivement impactées par environ 125 millions de dollars (50 millions de dollars chez Bath & Body Works et 75 millions de dollars chez Victoria’s Secret)», a déclaré la société.

L Brands a enregistré plus de 276 millions de dollars de bénéfices, contre une perte de près de 297 millions de dollars un an plus tôt.

Par division, les acheteurs de lingerie ont répondu «positivement au glamour et à la mode. Nous commençons à raconter l’histoire du repositionnement de notre marque à travers notre marketing, y compris la campagne très émouvante et unique en son genre pour la fête des mères avec la mannequin enceinte de neuf mois Grace Elizabeth, qui a reçu d’importantes impressions médiatiques, le lancement de Victoria’s Secret Campagnes d’influence TikTok et Instagram », selon un communiqué de l’entreprise.

Chez Pink, les moteurs de croissance comprenaient les vêtements de marque, tels que le tie-dye, la polaire et les shorts, les soutiens-gorge et les sous-vêtements.

Mercredi également, L Brands a annoncé de nouveaux rôles de directeur financier une fois la scission de Victoria’s Secret terminée. Wendy Arlin, vice-présidente senior des finances et contrôleur pour L Brands, deviendra la nouvelle directrice financière de Bath & Body Works, tandis que Tim Johnson, ancien directeur financier et directeur administratif de Big Lots, ainsi qu’un ancien de Limited Brands, sera de Victoria’s Secret. nouveau CFO. L’actuel CFO de L Brands, Stuart Burgdoerfer, prendra sa retraite en août.

«Nous sommes convaincus que Wendy et Tim sont les bons leaders pour aider chaque entreprise à générer une croissance rentable et une valeur accrue pour nos parties prenantes», a déclaré Sarah Nash, présidente du conseil d’administration de L Brands, dans un communiqué. «Wendy est une dirigeante exceptionnelle et habile qui connaît bien notre entreprise et a apporté une contribution significative à l’entreprise, ayant travaillé en étroite collaboration avec le conseil d’administration, Stuart [Burgdoerfer] et d’autres hauts dirigeants au cours de ses 16 années chez L Brands. Tim est un directeur financier expérimenté dans une société ouverte avec une connaissance approfondie du secteur de la vente au détail, en plus d’avoir passé plus de huit ans chez L Brands au début de sa carrière.

L Brands a terminé le trimestre avec 2 681 magasins appartenant à la société, soit 1 752 Bath & Body Works et 929 magasins Victoria’s Secret.

La société ne fournit pas de prévisions pour l’année complète, mais prévoit que le bénéfice par action se situera entre 0,80 USD et 1 USD pièce pour le deuxième trimestre, contre un BPA ajusté de 25 cents un an plus tôt. Cela exclut les coûts ponctuels liés à la scission de Victoria’s Secret.

Les actions de L Brands ont augmenté de près de 450% d’une année sur l’autre.