Victory Capital dépose un dossier auprès de la SEC pour lancer un ETF crypto

Le manager brésilien Hashdex a annoncé un partenariat avec Victory Capital. C’est un gestionnaire nord-américain avec plus de 150 000 millions de dollars d’actifs sous sa gestion, qui cherche à approuver le lancement du premier ETF cryptoactif aux États-Unis.

Les deux sociétés ont annoncé le dépôt de documents auprès de l’autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières, la SEC. Demande d’approbation pour un ETF qui a l’intention d’investir dans huit actifs cryptographiques et de surveiller les performances du Nasdaq Crypto Indez (NCI). L’indice créé par Hashdex lui-même en association avec la bourse américaine Nasdaq.

« Victory est un géant du marché américain, avec plus de 150 milliards de dollars sous gestion. Nous savons que le lancement du produit est un grand pas pour Hashdex, mais nous avons le partenaire idéal et les connaissances nécessaires pour réussir ce challenge. » Marcelo Sampaio, PDG de Hashdex, a déclaré dans un communiqué. «Nous croyons vraiment à l’investissement dans les actifs cryptographiques par le biais d’indices. Nous voulons offrir cette méthodologie efficace aux investisseurs à l’étranger », dit-il.

VICTORY SHARES HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX ETF FICHIERS S-1 AVEC US SEC – * Walter Bloomberg (@DeItaone) 4 août 2021

Appelé Victory Hashdex Nasdaq Crypto Index Fund, l’ETF vise à rechercher une exposition à Bitcoin, Ether, Litecoin, Link, Bitcoin Cash, Uniswap, Filecoin et Stellar. Ce serait la première demande à la SEC pour l’approbation d’un ETF qui investit dans un panier d’actifs cryptographiques. En fait, à ce jour, l’autarcie a dans sa file d’attente un certain nombre de demandes d’ETF Bitcoin et Ether.

S’il est approuvé, ce serait le premier ETF axé sur le marché des actifs cryptographiques dans le pays

En ce sens, si cela est approuvé, ce sera le premier ETF axé sur le marché des actifs cryptographiques du pays. De plus, l’inscription d’un tel produit est en fait très attendue par l’industrie de la cryptographie du monde entier. Puisque le marché des ETF aux États-Unis est gigantesque et que sa facilité d’accès pourrait augmenter considérablement le nombre d’investisseurs et le volume d’argent alloué aux crypto-monnaies.

Cependant, la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, n’a pas encore approuvé de FNB de crypto-monnaie aux États-Unis. Des entreprises comme VanEck, Valkyrie Digital Assets et Fidelity Investments ont demandé à enregistrer des ETF de crypto-monnaie auprès de la SEC, mais le régulateur a retardé toute décision finale en utilisant des extensions et en ouvrant la question aux commentaires du public.

L’annonce du nouvel ETF est une autre étape pour le gestionnaire brésilien sur le marché international. En juillet, la société avait déjà annoncé le début de la distribution de fonds d’investissement en actifs crypto aux Etats-Unis en partenariat avec Victory Capital.

Victory a annoncé en juin qu’elle prendrait des mesures pour exposer ses investisseurs américains au marché de la cryptographie. La société a annoncé qu’elle lancerait un fonds privé pour les investisseurs accrédités qui suivraient l’indice Nasdaq Crypto et des fonds privés qui suivraient l’indice des prix de référence Nasdaq Bitcoin et l’indice des prix Nasdaq Ethereum. Au 30 juin, Victory Capital avait plus de 161 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

