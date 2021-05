“Vidal est l’un des meilleurs milieux de terrain de la décennie”

09/05/2021 à 00:21 CEST

Xavi Hernandez pense déjà à l’affrontement de ce dimanche pour la demi-finale de la Coupe de l’Emir du Qatar face à la Al Arabi.

Lors de la conférence de presse avant le choc, Terrassa a parlé de son avenir après l’avoir récemment raconté à nouveau avec le Barça et a déclaré qu’il était «Proche de renouveler avec Al Sadd. Mon départ de l’équipe n’est qu’une rumeur et je suis très heureux de travailler avec ces joueurs et ce club & rdquor;.

Plus tôt, dans une interview avec ESPN Chili, l’ex-Azulgrana a parlé de certaines personnalités chiliennes qui partageaient un bouclier avec lui, comme le cas de Alexis Sánchez, Claudio Bravo ou, plus récemment, Arturo vidal.

“Je ne pouvais pas lui correspondre, mais Les coéquipiers de Barcelone m’ont dit qu’il était exemplaire en son temps au Barça“, A commenté Xavi sur Arturo, qui a conquis cette saison le Scudetto avec l’Inter Milan.”Nous parlons de l’un des meilleurs milieux de terrain de la dernière décennie. Cela a fait une différence là où il est allé. L’autre jour, j’ai lu que sur 10 ligues, il en a remporté neuf, cela signifie qu’il est un gagnant, un exemple “.

“Ils m’ont dit des merveilles. C’est un gars qui tire la voiture et qui a de la personnalité sur le terrain”, a-t-il également déclaré à propos du milieu de terrain chilien.

À propos du gardien de but Claudio Bravo, maintenant au Real Betis, Xavi a dit que c’était “un exemple de personnalité et de leadership.”

“Alexis est un autre exemple de professionnalisme. Pour moi, c’était un footballeur spectaculaire qui n’a pas eu de chance, car dans ces années-là, nous n’avions pas beaucoup gagné à l’époque de Tata Martino. Ils ont remporté les Coupes de l’America, ils ont très bien participé aux Coupes du monde et vraiment Il y a eu deux exemples d’adaptation au Barça, ce qui n’est pas facile“ajouta Xavi.” Claudio est arrivé plus âgé qu’Alexis. Claudio était sérieux, travailleur, professionnel et avec une capacité de leadership qui, même lors de sa première année à Barcelone, était déjà un gars qui se faisait entendre. Ce n’est pas un hasard s’il était capitaine de l’équipe chilienne. Je n’ai que des compliments pour eux. Sur le plan personnel, ce qui reste, les deux ont été exemplaires. “

Le technicien a déclaré que “Je ne peux que dire des merveilles, à la fois sur Claudio Bravo et Alexis. En fait, je leur parle encore parfois. Ce sont vraiment deux exemples d’adaptation à Barcelone, à leur façon de jouer, tous deux très compétitifs. “

Enfin, Xavi a évoqué la dure élimination subie par l’Espagne lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, main dans la main, entre autres, avec le Chili.

“Nous ne rivalisons pas bien, Le Chili nous a éliminés avec mérite. Ils étaient plus forts physiquement, mentalement ils nous ont battus. Nous avons dû l’accepter parce qu’ils étaient meilleurs. C’était un Chili très fort. Au cours de la dernière décennie, le Chili a été une équipe très difficile à affronter “, a déclaré Xavi.”La génération des Isla, Jara, Medel, Alexis, Vidal, Aránguiz, tous difficiles, très compétitifs, techniquement très bien doté, physiquement, d’une mentalité gagnante. C’était vraiment une très bonne équipe. “