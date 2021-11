Vidéo : 12 nouveaux jeux passionnants à venir sur Nintendo Switch en décembre

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous l’avons fait, tout le monde! Nous sommes dans le dernier mois de 2021, c’est presque difficile à croire. Pour certains, cette année s’est peut-être écoulée, tandis que pour d’autres, elle s’est peut-être traînée. Une chose dont nous sommes sûrs, c’est qu’il y a déjà eu de nombreuses sorties de jeux Nintendo Switch incroyables cette année.

Alors, qu’y a-t-il au menu du mois de décembre ? Notre charmant producteur vidéo senior Alex Olney a pu dénicher 12 jeux passionnants en route vers la Nintendo Switch au cours du dernier mois de l’année. Il y a le retour de Big Brain, Danganronpa, Monster Rancher, Shovel Knight, et plus encore – alors faites défiler et assurez-vous de regarder la vidéo d’Alex ci-dessus avec des camées de Jon et Kate.

Big Brain Academy : Cerveau contre Cerveau – 3 décembre

Danganronpa: Trigger Happy Havoc – 3 décembre

Danganronpa 2 : Adieu le désespoir – 3 décembre

Danganronpa V3 : Killing Harmony – 3 décembre

Danganronpa S : Camp d’été ultime – 3 décembre

Life is Strange : True Colors – 7 décembre

AMOUR 3 – 7 décembre

Toujours en avant – 7 décembre

Sam & Max : Au-delà du temps et de l’espace – 8 décembre

Loop Hero – 9 décembre

Monster Rancher 1 & 2 DX – 9 décembre

Donjon de poche Shovel Knight – 13 décembre

Quels jeux de cette liste allez-vous découvrir au mois de décembre ? Dites-nous ci-dessous.