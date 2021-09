Vidéo : 18 nouveaux jeux passionnants arriveront sur Nintendo Switch en septembre

Pouvez-vous le croire, nous sommes maintenant en septembre? L’année s’est déroulée avec des sorties de jeux tels que Monster Hunter Rise, Mario Golf: Super Rush et plus récemment No More Heroes III.

Qu’y a-t-il au menu pour ce mois-ci, demandez-vous? Il y a Sonic the Hedgehog, Dragon Ball Z et même Wario est de retour avec une nouvelle sélection folle de micro-jeux. Une fois de plus, nous avons rassemblé toutes les dernières versions en une seule vidéo. Ce mois-ci, il vous est présenté par notre producteur vidéo américain Zion Grassl.

Si vous voulez un aperçu complet de ces prochaines versions, assurez-vous de regarder la vidéo ci-dessus.

Ravva et la malédiction des cyclopes – 1er septembre 2021

Kitaria Fables – 2 septembre 2021

Un bon bonhomme de neige est difficile à construire – 2 septembre 2021

Sonic Colors : Ultimate – 7 septembre 2021

BloodRayne Betrayal : Fresh Bites – 9 septembre 2021

Hermitage : Dossiers étranges – 9 septembre 2021

Ultra Age – 9 septembre 2021

WarioWare : rassemblez-vous ! – 10 septembre 2021

Dommages catlatéral : Remeowstered – 15 septembre 2021

Vers l’Est – 16 septembre 2021

Nexomon – 17 septembre 2021

Ni no Kuni II : Revenant Kingdom Prince’s Edition – 17 septembre 2021

Tails Of Iron – 17 septembre 2021

Embr – 23 septembre 2021

Dragon Ball Z : Kakarot – 24 septembre 2021

Astrie Ascendante – 30 septembre 2021

Mary Skelter Finale – 30 septembre 2021

melty Blood : Type Lumina – 30 septembre 2021



Quels jeux de cette liste allez-vous découvrir au mois de septembre ? Dites-nous ci-dessous.