Vidéo : 20 secrets de Sora de Kingdom Hearts dans Super Smash Bros. Ultimate

Ce fut une semaine passionnante dans le monde de Super Smash Bros. Ultimate avec l’arrivée du combattant final Sora de la série Kingdom Hearts.

Maintenant que nous avons eu le temps de voir en quoi consiste ce nouvel et dernier ajout à la liste du jeu, notre producteur vidéo américain, Zion Grassl, a mis sa casquette Kingdom Hearts et évalué tous les secrets et références sympas dans ce dernier DLC drop.

Si vous n’avez pas essayé ce combattant, il est disponible en achat autonome pour 5,99 $ / 5,39 £ sur le Switch eShop, ou peut être acheté dans le cadre du deuxième Fighters Pass. À partir de là, il ne vous reste plus qu’à mettre à jour votre copie du jeu. La véritable série Kingdom Hearts arrivera également sur Nintendo Switch dans un avenir proche, sous la forme de versions cloud.

Que pensez-vous du dernier ajout de combattant à la liste de Smash Bros.? Avez-vous vous-même repéré l’une de ces références intéressantes dans le jeu ? Laissez un commentaire ci-dessous.