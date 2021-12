Vidéo amusante du Labrador : un chien coupable pense qu’il s’en est tiré en pillant la poubelle | Royaume-Uni | Nouvelles

Et un autre jour, il s’en serait peut-être tiré, mais il n’y avait qu’un seul problème. Le chien effronté, appelé Shelby, s’est retrouvé avec les preuves accrochées à son cou. La propriétaire Susan Bithell a découvert le chiot de neuf mois avec la tête coincée dans le couvercle de la poubelle et a filmé l’interaction hilarante qui a suivi.

Le Labrador avait tellement honte qu’il s’était couché avant que quiconque ne découvre ce qui s’était passé.

Susan est descendue pour découvrir que la poubelle avait été renversée et Shelby était assise à côté d’un sac de pommes de terre surgelées.

La maman de trois enfants, de Dukinfield, Tameside, dans le Grand Manchester, a déclaré que Shelby est un adorable monstre alimentaire et qu’il se dirigera vers la poubelle si on lui en donne l’occasion.

Susan, 35 ans, a déclaré: «Il renifle chaque poubelle à l’extérieur lors de sa promenade le jour de la poubelle, et il essaie toujours de plonger à la maison s’il en a l’occasion.

Shelby, qui a été nommé d’après la famille dans l’émission télévisée à succès Peaky Blinders, a également laissé les utilisateurs des médias sociaux dans l’hystérie lorsque la vidéo a été partagée sur Facebook.

Vous pouvez entendre Susan demander : « Vous avez été dans les poubelles, n’est-ce pas ? » et suivez rapidement avec, « Vous êtes toujours dans la poubelle. »

Un utilisateur a déclaré : « C’est tout à fait inestimable » tandis qu’un autre a déclaré : « Un joli nouveau collier. »

D’autres ont dit : « Pris en flagrant délit » et « Je parie qu’il pensait que si je ne la regardais pas, elle ne soupçonnerait rien.

Susan a ajouté : « Il peut ouvrir quelques portes ici afin qu’il puisse être assez intelligent malgré ses moments stupides. C’est un personnage et nous l’aimons tous plus que nous ne le pensions. Chloe Bowen pourrait parfaitement convenir à notre famille.

