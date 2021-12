Vidéo : Ana Parra clôture 2021 avec une séance en bikini minuscule

Telemundo

Ana Parra n’a pas fini de gâter ses followers durant les derniers jours de l’année. L’ingénieure et mannequin colombienne a partagé diverses images en bikini, indiquant clairement que le sport et une bonne nutrition ont été une partie importante de sa vie en 2021.

Pour clôturer l’année couronnée de succès qu’elle a vécue, la Colombienne de 26 ans, qui fait actuellement partie d’Exatlon México, a mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram où elle pose très coquette avec un bas de bikini à imprimé animalier, qui la met en valeur. silhouette ronde et tonique.

« Je me sens bien » a été la seule chose qu’elle a écrite lors du téléchargement de la publication, qui a fait sensation parmi ses plus de 164 000 abonnés, qui n’ont cessé de la féliciter.

« Sensationnel!!! Vous pouvez dire que vous vous sentez bien parce que vous avez l’air spectaculaire « , » Aphrodite, la déesse de la beauté elle-même, serait jalouse de vous » et » Bonne vidéo maman, pour illuminer la nouvelle année » étaient quelques-uns des messages qu’ils lui ont laissés .

Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancienne participante d’Exatlon États-Unis a également collectionné ses plus belles images en maillot de bain. Dans le plus récent, elle porte un bikini bleu clair, où se détache son ventre d’acier, typique d’un athlète professionnel.

« Je ne sais pas si ce sera dans les années, mais j’ai baissé le volume de ce que j’entends et j’ai augmenté le volume de ce que je ressens. Un coucher de soleil me fait frissonner, une gorgée d’un bon café, un bon vin, une agréable compagnie, une belle chanson. Je ne sais pas si ce seront les années, les expériences… ou peut-être, juste peut-être, je commencerai à voir la vie aussi belle qu’elle est vraiment « , a-t-elle écrit, réalisant qu’elle se concentre sur le plaisir des choses les plus simples dans vie.

Puis elle a partagé une photo avec un bikini blanc, posant dans la mer et montrant qu’elle n’a rien à envoyer à un mannequin de Victoria’s Secret.

« Que cette semaine soit la meilleure de nos vies », a-t-il écrit, suscitant des commentaires fervents de la part de ses fans. « Il n’y a pas de mots pour décrire ta beauté », « Mon Dieu Ana, la mer doit être brûlante » et « Tout simplement magnifique », ont-ils écrit.

La collection bikini se termine par deux images également célébrées et appréciées par leur public. L’une enveloppée d’un bikini jaune devant une piscine, et enfin, un modèle bicolore qui a l’air provocateur dans le sable.

Mais tout n’a pas été des maillots de bain dans la vie du mannequin, qui a montré qu’elle avait un cœur en or. Pour Noël, il a révélé qu’il avait pu réaliser un rêve en achetant et en distribuant des cadeaux et de la nourriture à un groupe de personnes dans le besoin à Séville, dans sa Colombie natale.

Le geste noble de l’ingénieur émut ses fidèles, fiers de sa générosité.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires