Vidéo: Apple met en avant l’appareil photo de l’iPhone 12 avec de nouvelles expériences quotidiennes: “ Full Bloom ”

Les vidéos «Experiments» d’Apple utilisant l’iPhone ont produit des résultats vraiment intéressants au cours des dernières années et la dernière de la série est maintenant sortie avec un thème printanier: «Full Boom». Découvrez les images fascinantes que l’iPhone 12 a pu capturer dans la nouvelle vidéo ci-dessous.

Nous avons assisté à des expériences quotidiennes impressionnantes l’automne dernier, peu de temps après le lancement de la gamme d’iPhone 12, notamment «Ballons + Ralenti,« Huile + Eau + Macro »et« Glow-sticker + Night mode ».

Maintenant, Apple est sorti avec le dernier opus qu’il a chargé la société de médias Incite de créer intitulé Everyday Experiments: Full Bloom.

Célébrez les couleurs, la vie et la croissance du printemps avec l’iPhone 12.

La vidéo de 3 minutes met en évidence des clichés vraiment nets et comprend des commentaires en coulisses et des images de la façon dont ils ont tout fait avec stop motion, slo-mo et time-lapse.

Et voici les autres vidéos Experiments publiées par Apple au fil des ans:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui font l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos tutoriels et abonnez-vous à notre chaîne YouTube