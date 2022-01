[VIDEO] Ariana Grande fait tomber sa perruque en direct

.

La perruque violette d’Ariana Grande s’est envolée lors d’un jeu-questionnaire musical avec Jimmy Fallon intitulé « That’s My Jam ».

Dans un jeu intitulé « Air Guitar », les quatre entraîneurs de The Voice (Grande, Blake Shelton, Kelly Clarkson et John Legend) ont dû répondre à des questions musicales. Grande et Shelton faisaient partie d’une équipe et Clarkson et Legend faisaient partie d’une autre. Lorsqu’une équipe a répondu correctement à une question, l’équipe adverse a reçu un souffle d’air au visage. C’est le souffle d’air qui a soufflé la perruque de Grande.

Lorsque Clarkson a ri de la chute de la perruque, Grande a répondu : « Comment est-ce possible ? Oh mon Dieu. »

Ce n’était pas la seule fois où ses faux cheveux ont été tirés. Lorsque Legend et Clarkson ont correctement répondu à une question sur le nom du cochon de compagnie de Grande, elle a reçu un autre souffle d’air qui a encore une fois fait tomber sa perruque.

En plus du jeu « Air Guitar », Clarkson et Grande ont interprété les chansons de l’autre et ont chanté de nombreuses imitations, que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessus.

Ariana Grande termine sa première saison sur Voice

En novembre 2021, Grande a parlé avec ET pour parler de ce que c’était que d’être juge lors de sa première saison de la série de concours de chant.

Parlant spécifiquement des rounds Battle et Knockout, Grande a partagé: « Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de talent incroyable. »

John Legend a fait écho à ses sentiments en déclarant à propos de la formation sur The Voice : « Les artistes se connectent à la musique et cela leur donne plus de pouvoir. Nous les connaissons, nous connaissons leurs histoires et nous savons pourquoi ces chansons signifient quelque chose pour eux. Vous ressentez vraiment le frisson de cela », a-t-il ajouté. « Bien que je sache que c’est particulièrement difficile pour Ariana : être une nouvelle coach, tomber amoureuse de ses artistes puis découvrir qu’elle doit en envoyer un chez elle chaque semaine. C’est assez difficile et vous pouvez voir à quel point c’est émouvant pour elle. »

Girl Named Tom remporte The Voice

Girl Named Tom a été annoncée comme la gagnante de la saison 21 de The Voice. Les trois frères originaires de l’Ohio sont devenus le premier trio à remporter le concours. Ils ont été encadrés par l’entraîneur Kelly Clarkson tout au long de la saison.

Le 14 décembre 2021, le groupe a publié un tweet mettant ses fans à jour. Ils ont révélé qu’ils étaient rentrés chez eux après avoir remporté The Voice pour être avec leur père, qui a reçu un diagnostic de cancer en 2017.

Le groupe a écrit : « Notre père souffre terriblement après une autre opération. La seule raison pour laquelle nous sommes toujours à Los Angeles, c’est que nos parents veulent que nous soyons ici, à faire ce que nous aimons. » Ils ont poursuivi: « Bien sûr, ce n’est PAS un au revoir. Nous avons des dizaines de nouvelles chansons que nous avons hâte de partager avec vous. Nous vous aimons, nous vous en sommes reconnaissants et nous espérons que vous passez un temps des fêtes spécial. Rendez-vous en 2022 ! «

Fait intéressant, tous les membres de Girl Named Tom avaient l’intention de devenir médecins, selon NBC. C’est lorsque leur père a reçu un diagnostic de cancer qu’ils ont décidé de passer plus de temps à la maison et de remettre à plus tard l’université. En 2019, ils ont formé le groupe et ont passé l’année en tournée dans leur minibus dans 27 villes différentes à travers le pays.

