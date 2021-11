VIDÉO : Ben Simmons revient à Philadelphie et s’entraîne individuellement au stade.

Après cette semaine, il a été annoncé que Ben Simmons jouerait « Forcé » Les 76ers étant sur le point de « faire faillite » en raison d’amendes et de gaspillage d’argent, le joueur est réapparu plus tôt dans la journée au Sixers Stadium pour s’entraîner individuellement avec les entraîneurs techniques et physiques de l’équipe.

Simmons, qui a ouvertement déclaré son désir de quitter les Sixers, serait en train de perdre. « Beaucoup d’argent » en raison d’amendes pour ne pas s’être encore présenté avec l’équipe et ne pas avoir joué avec eux.

La franchise Sixers a évalué le marché Simmons, des équipes telles que : Sacramento Kings, Golden State, Boston Celtics, Angeles Clippers et Detroit Pistons ont manifesté leur intérêt pour les services du joueur, mais la direction des Sixers demande « trop » selon Shams Charina.

Voici les statistiques de Ben Simmons de la saison dernière :

14,3 points par match 7 rebonds par match 7 passes décisives par match 1,6 interceptions par match #2 vote pour le joueur défensif de l’année

« Quelqu’un de très digne de confiance m’a dit que je pouvais être épuisé et fauché. Parce que vous perdez beaucoup d’argent, vous avez une maison de 17,5 millions de dollars, rappelez-vous que vous devez également payer des impôts. Il a deux maisons dans la région de Philadelphie, d’une valeur probablement de huit ou neuf millions »- L’initié déclaré Howard Eskin.

Voici une vidéo de Ben Simmons s’entraînant plus tôt dans la journée au Wells Fargo Center. pic.twitter.com/l97Pd7e3k6 – Keith Pompey (@PompeyOnSixers) 28 novembre 2021