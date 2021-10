Vidéo: ce démontage OLED du commutateur montre à quel point le nouvel écran est mince

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Comme de coutume de nos jours, à peine Internet a-t-il mis ses gants sur une nouvelle console que les gens la déchirent joyeusement pour en analyser les entrailles ! Un récent démontage de la nouvelle station d’accueil Switch a montré diverses formes de pérennité, mais maintenant, les experts d’Ifixit ont démonté le Switch OLED lui-même et l’ont comparé au modèle standard de manière globale.

Comme révélé une fois la console démontée, le modèle Switch OLED est doté d’un refroidissement différent et d’une nouvelle carte de circuit imprimé, et la taille du ventilateur et des dissipateurs thermiques a été réduite. console. Les rails utilisés pour fixer les contrôleurs Joy-Con à la console ont également été mis à niveau, bien que les Joy-Con eux-mêmes soient les mêmes.

Comme détaillé dans la récente interview de Nintendo Ask the Developer, les haut-parleurs de la nouvelle console sont de « type fermé », par opposition à la variété de « type ouvert » utilisée dans les autres modèles Switch. Cela signifie essentiellement que le son est pompé dans une seule direction – vers le lecteur – plutôt que d’être envoyé dans tous les sens comme dans l’ancien design. Le résultat? Un son meilleur, plus clair et plus fort.

Les écrans OLED sont réputés pour leur finesse comme du papier, mais voir l’écran de la nouvelle console dépouillé de son boîtier révèle à quel point il est délicat :

Prudent!!! (Images : Ifixit, Ifixit)

Ifixit a mis en évidence plusieurs autres différences mineures entre le Switch OLED et les modèles précédents, notamment :

– Accéléromètre fabriqué par TDK-Invensense au lieu de STMicroelectronics

– Mémoire LPDDR4 fabriquée par Micron au lieu de Samsung

– Flash NAND fabriqué par Samsung au lieu de Toshiba

– Puce de gestion de l’alimentation S2DOS04 fabriquée par Samsung (vraisemblablement pour le nouvel écran OLED)

Alors nous y sommes ! Rien de trop inattendu ou de changer la vie, mais nous aimons ce genre de chose et c’est fascinant d’avoir un aperçu détaillé de l’intérieur d’une console que vous possédez mais que vous n’oseriez pas ouvrir vous-même. Faites-nous savoir ci-dessous si vous seriez assez confiant pour effectuer ce type de chirurgie délicate sur votre propre Switch.