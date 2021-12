Vidéo : Chelly Cantú compile ses meilleures images en bikini

Telemundo

Chelly Cantú, l’athlète et ancienne participante de l’émission de téléréalité Telemundo Exatlon United States, a partagé une vidéo séduisante avec ses plus de 274 000 abonnés Instagram, où elle a l’air radieuse et profite de différentes facettes de sa vie.

Ce qui a le plus attiré l’attention de ses fans, c’est la compilation qu’il a faite de différents modèles de bikinis où il indique clairement qu’il n’a pas arrêté de s’entraîner. « Pensez-vous que vous vous valorisez suffisamment ? Faites-le moi savoir à travers vos emojis », a-t-il souligné lors de la mise en ligne de la vidéo, dans laquelle la chanson I am woman est entendue en arrière-plan.

« Tu as un corps formidable, c’est très bien travaillé avec du bon exercice, je te félicite », « Dieu te bénisse et ça continue d’être une inspiration pour toutes les filles du monde », « Magnifique », « Quelle belle Chelly !!! Heureux de voir ton bonheur !!! », étaient quelques-uns des messages qu’ils lui ont laissés.

La championne de la première saison d’EXATLON États-Unis, apparaît également en train de faire de l’exercice et montre à quel point elle est disciplinée lorsqu’il s’agit de travailler ses muscles. Votre public n’a de cesse de vous demander de revenir sur Exatlon. « Nous voulons vous revoir à Exatlon, mais en compétition », « Revenez cette saison à Exatlon », « Vous serez toujours notre champion », ont-ils écrit.

Apparemment, ce qui rend l’athlète de 31 ans si rayonnante, en plus du sport et d’une alimentation saine, c’est l’amour. Dans un article récent, elle a exprimé sa joie pour son mariage heureux avec l’entraîneur personnel Luis Tuzo. «Avec distance ou sans distance, je suis avec vous partout où je vais. Que Dieu continue de m’apprendre à t’aimer davantage chaque jour, que la vie nous donne ce que nous méritons et que je sois toujours à tes côtés pour t’aimer dans toutes tes présentations…. Je t’aime ma vie ! », a-t-il écrit.

La Mexicaine est chargée de garder vivante la flamme de l’amour et rappelle toujours à son bien-aimé à quel point elle l’apprécie. « Merci mon amour pour tout l’amour que tu m’as donné, pour ton soutien inconditionnel, pour me faire grandir de jour en jour. Je m’excuse de vous avoir blessé de quelque manière que ce soit, je vous demande de vous entraider chaque jour pour aller mieux, afin d’avoir une relation beaucoup plus forte et plus aimante. Merci de vouloir marcher main dans la main avec moi avant tout dans cette vie », a-t-elle écrit auparavant pour célébrer une autre année de la vie de son mari.

L’athlète a reconnu que tout n’a pas été du miel sur des flocons dans leur relation, mais à plusieurs reprises, elle a souligné qu’elle était fière d’avoir pu surmonter les obstacles en cours de route et renforcer son amour jour après jour.

