VIDÉO : Chiquis allume les réseaux avec une séance photo

Chiquis Rivera a attiré l’attention de ses abonnés avec une séance photo animée qu’il a téléchargée sur son compte Instagram. La fille aînée de la chanteuse Jenni Rivera a eu recours à rien de moins qu’à un #TBT Instagram jeudi, où elle est vue posant sur une Rolls Royce blanche.

Plus tard, il a mis en ligne une vidéo de la même session avec le texte. « Tout ce que vous voulez peut être réalisé avec un cœur de guerrier, un esprit clair et une attitude de » Yes It Can ! « , écrit-il en faisant allusion à son attitude gagnante malgré l’adversité qu’il a dû affronter dans sa vie.

« Je suis une guerrière et une combattante comme ma mère », a récemment souligné la chanteuse et animatrice de télévision, lors de sa participation au podcast Sin Rodeos, animé par le styliste et égérie de Telemundo, Jomari Goyzo. Le chapitre en question était intitulé « La nouvelle vie de Chiquis Rivera » et la fille aînée de Jenni Rivera y a révélé qu’une autre similitude qu’elle avait avec sa défunte mère est d’être une main-d’œuvre.

« Ma mère ne savait pas se reposer et parfois je suis la même », a-t-elle révélé après avoir noté qu’après la mort de sa mère, elle avait endossé le rôle de matriarche avec ses frères et sœurs. « C’est difficile pour moi de les lâcher. Mon canapé de vie me dit de couper le fil, mais je ne pense pas que je peux. J’essaye », a-t-il souligné.

Beaucoup de travail

L’artiste aux multiples facettes regorge de projets. D’une part, elle a fait ses débuts en tant qu’animatrice et productrice exécutive de son propre programme télévisé intitulé « Lo Mejor de Ti con Chiquis », qui est diffusé tous les jeudis sur CBS Universo.

De plus, il a sorti son nouveau single intitulé « My Problem », et a annoncé que ce 29 octobre, la chanson « Anyone » sera créée.

Comme si cela ne suffisait pas, Chiquis a annoncé qu’en février il publiera son nouveau livre, Invincible, où il fournira des détails sur la façon dont il a surmonté l’adversité. « Ce que ma mère m’a appris, c’était de ne pas assumer le rôle de victime dans la vie, malgré tout ce qui peut arriver, d’être toujours une guerrière », a expliqué l’artiste de 36 ans.

« Dépression. Anxiété. Angoisse. J’en parlerai et bien plus encore dans mes mémoires « INVINCIBLE ». Ce n’est pas un secret, j’ai traversé pas mal de choses dans ma vie, dont certaines qu’ils connaissent et d’autres que je n’ai jamais mises en lumière, jusqu’à ce que je commence à écrire ce livre », a révélé l’artiste aux multiples facettes dans une publication qu’elle a réalisée sur son Instagram pour promouvoir votre livre.