VIDÉO : Chiquis Rivera frappe avec un décolleté jusqu’au nombril

. Chiquis Rivera lors de sa présentation aux Radio Awards, à Mexico.

Chiquis Rivera est devenue une véritable fashionista, se distinguant par son originalité sur le tapis rouge. Lors des récents Radio Awards, organisés à Mexico, la fille aînée de la défunte chanteuse Jenny Rivera a fait sa grande entrée dans une longue robe noire et un décolleté en V profond.

« Maintenant, vous avez brillé. Cette robe est magnifique et tu es super belle dans la position. Chulaaaaaa !!!! « , » La reine du tapis « , » Je te prie, tu es une déesse » et » Sexy bombón « , étaient quelques-uns des commentaires laissés par ses abonnés sur son compte Instagram, où elle a atteint plus de 150 mille likes.

Regardez le décolleté de Chiquis

Mais ce n’était pas la seule tenue que la chanteuse de 36 ans portait pendant la soirée. Pour remettre quelques prix, elle a changé de tenue trois fois, et dans chacune, elle était chargée de montrer fièrement ses courbes, captivant le public avec sa grâce et sa confiance.

Trois styles en une nuit

Tout d’abord, elle s’est présentée avec un tailleur-pantalon blanc ajusté avec des détails argentés, un décolleté suggestif et des cheveux lâches avec des vagues. Plus tard, le changement a été radical, avec une mini-robe ajustée en cuir noir, des bottes hautes à imprimé léopard, une veste assortie et ses cheveux en queue de cheval haute. Enfin, elle gâchait l’élégance vêtue d’une robe fuchsia saisissante aux épaulettes prononcées, dans le plus pur style intergalactique.

Test réussi

Chiquis a révélé à plusieurs reprises qu’elle devenait très nerveuse à chaque fois qu’elle devait fouler un tapis rouge. Cependant, elle affirme qu’elle se sent maintenant fière d’elle-même et s’accepte telle qu’elle est, bien qu’elle se sente toujours triste lorsque son corps est critiqué.

«Je me suis amélioré sur les tapis rouges, je ne suis plus aussi inquiet. Ce que je veux, c’est me sentir bien dans la robe. Mais, oui, ça me rend triste et en colère (quand ils me critiquent), car si cette même robe était portée par une fille mince, taille 2 ou 4, ils ne la critiqueraient pas. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, ya mí me critican”, reveló Chiquis durante su participación en el podcast “Sin Rodeos”, de Jomari Goyso , Il y a des semaines.

A l’occasion, l’interprète de « Anyone » a précisé qu’elle sait déjà pourquoi elle reçoit autant de critiques lorsqu’elle foule le tapis rouge. « Je l’ai déjà accepté, parce qu’ils voient ça vulgaire à cause de mon corps, c’est parce que j’ai un corps très sexy », a-t-il déclaré en riant. Pensez-vous que Chiquis s’est améliorée sur ses tapis rouges ?