[VIDEO] Chuy Almada était “enceinte d’un jour”

Telemundo Chuy Almada est un entraîneur mexicain, un facteur de motivation et un concurrent et l’un des favoris de la première saison. En plus de battre des records dans la compétition.

Tout au long des cinq saisons du réseau de réalité sportive Telemundo, Exatlon États-Unis, il y a eu de nombreux participants qui sont devenus des emblèmes de la compétition, soit en raison de leurs qualités athlétiques et sportives, mais aussi en raison de leur charisme et de leur bonne attitude. eux pour devenir les favoris du public et des followers qui accompagnent chacun de leurs pas à travers les réseaux sociaux.

C’est le cas de Jesus « Chuy » Almada, surnommé « El Toro », qui depuis qu’il a mis les pieds en République dominicaine au sein de la Team Contendientes, est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux, où ses followers en profitent pour suivre son rigoureux formation qu’il partage via YouTube et partage sa routine familiale avec sa femme Diana Avilés, son animal de compagnie “Cleto”, sa famille et maintenant le bébé qu’ils attendent et serait sur le point de naître.

Un « Torito » en route

Depuis que Chuy Almada, visiblement ému, a annoncé la bonne nouvelle de sa future paternité, les fans du boxeur et entraîneur mexicain ont suivi chacun de ses pas et les progrès de sa femme “La Dianita” comme il l’appelle affectueusement. Ensemble, et accompagnés de la famille de Chuy, ils ont fait des voyages, assisté à différents événements et même fait la fête. La vérité est que nous avons tous vu comment « El Torito » Almada, qui est sur le point de naître, a grandi petit à petit, en vue de son arrivée dans ce monde avec ses parents.

Ce qui caractérise Chuy Almada, c’est qu’il a été très actif sur les réseaux sociaux et a fait participer ses fans à chacun des projets qu’il entreprend. Nous avons tous assisté à son retour après la quatrième saison d’Exatlon États-Unis, la nouvelle de sa grossesse, sa participation à une autre émission de téléréalité, cette fois sur Televisa, mais maintenant, peut-être a-t-elle partagé la vidéo la plus drôle qui l’aiderait à “comprendre”, tout ce que sa femme vit à un moment si important de sa vie.

“Enceinte” pour une journée

A cette occasion, Chuy a pris la courageuse décision de se mettre à la place de Diana Avilés et d’être “enceinte” un jour afin de se mettre à la place de Diana. “Que c’est difficile! Mes respects à toutes les femmes qui passent par là 🙌 Elles le tirent au sort !!!!” Almada a dit, ne manquez pas tout ce qui s’est passé ici :

Dans le clip, Chuy Almada fait des activités courantes telles que mettre un pantalon et des chaussures, soulever de gros objets, voire conduire une voiture, tout cela en portant une balle attachée à son corps avec du papier adhésif. Le résultat est très amusant et à tout le moins, cela vous aura donné un aperçu de la façon dont les femmes affrontent cette belle étape de leur vie lorsqu’elles sont sur le point de devenir mères.

Les messages de ses compatriotes Exatlon États-Unis n’ont pas attendu. Le cher Tommy Ramos leur a écrit : « Super !!!! 😍😂❤️ » Et le journaliste de Telemundo Azucena Cierco lui a dit ceci : « Quelle belle histoire, mon ami ! Félicitations pour vous être mis à la place de votre bien-aimée Diana. Ce seront des pommes de terre incroyables ! ❤️ ».

Félicitations à cette belle famille !

