Vidéo cinématique pour le cinéma amateur testée sur l’iPhone 13

J’ai dit la dernière fois que je voulais faire un bon test du potentiel de la vidéo cinématique de l’iPhone 13 pour le cinéma amateur. Mes premières expériences avaient suggéré qu’il n’était pas encore prêt pour les heures de grande écoute, mais celles-ci avaient été dans des conditions mitigées.

Je voulais faire un test équitable, avec une configuration de scène et d’éclairage exactement comme ce serait le cas pour un cinéaste amateur à petit budget typique. Je l’ai fait en empruntant quelques acteurs et en filmant la première scène d’un (vraiment premier brouillon !) épisode pilote d’une sitcom…

Installer

J’ai utilisé une seule lampe, une Godox SL-60W, qui est une lampe vidéo économique populaire auprès des cinéastes amateurs. Dans un vrai style de cinéaste frugal, j’ai ajouté une grille en nid d’abeille à faible coût pour contrôler la propagation de la lumière et un morceau de filet blanc plié pour l’adoucir. Un morceau de bois a été utilisé comme « drapeau » – pour bloquer davantage le déversement de la lumière.

La deuxième lumière était une lumière «pratique», c’est-à-dire un lampadaire domestique qui s’est avéré parfait pour éclairer le deuxième acteur. Cela avait une ampoule Philips Hue pour me permettre de contrôler la luminosité.

Enfin, j’ai utilisé un adaptateur de trépied bon marché pour monter l’iPhone. Le coût total de l’installation était inférieur à 200 $, donc réaliste pour un jeune qui souhaite faire ses premiers pas dans le cinéma – bien que nous verrons une exception à cela, dans la section des mauvaises nouvelles.

Commençons par jeter un œil au résultat avant d’en parler. Il vaut mieux regarder en plein écran pour voir tous les problèmes et s’assurer que la qualité est de 1080p.

Je voulais que cela donne un aperçu réaliste de ce à quoi ressembleront les images brutes, de sorte que tous les changements de mise au point soient exactement comme le tir (bien que notez le problème de synchronisation ci-dessous). Il n’y a pas de correction ou d’étalonnage des couleurs – je viens de convertir du HDR en SDR (REC 709) – donc c’est essentiellement directement à partir de l’appareil photo.

Les mauvaises nouvelles

Il y a un certain nombre d’inconvénients à la vidéo cinématique sur l’iPhone 13. Alerte spoiler : le plus important d’entre eux est que ce n’est tout simplement pas encore assez bon – mais nous y reviendrons dans la conclusion. En attendant, abordons certaines des faiblesses spécifiques.

La faible luminosité peut être une barrière

Il est très courant dans le cinéma de vouloir que certains plans aient un éclairage plutôt faible. Cela peut créer un drame et, comme la mise au point sélective, fournir un autre moyen de supprimer les éléments gênants du cadre, en veillant à ce que toute l’attention soit portée sur les acteurs.

Avec les caméras de cinéma, ce n’est généralement pas un problème – vous pouvez régler l’exposition en conséquence. Cependant, l’iPhone 13 s’est d’abord plaint que la lumière était trop faible pour le mode vidéo cinématique, et j’ai dû l’augmenter un peu plus que je ne le souhaiterais.

La sélection automatique de la mise au point est un non-démarreur

J’ai mentionné la dernière fois que la fonction de sélection de mise au point alimentée par l’IA dans Cinematic Video était impressionnante d’un point de vue technique, mais ne semblait pas vraiment prête à l’emploi.

Je dois dire que c’est très rugueux et prêt. Il y a tout ce que l’équivalent artificiel de la chasse au focus est, et il y a quelques pépins et artefacts.

Ce test dans des conditions contrôlées a absolument confirmé que les cinéastes amateurs ne voudront pas utiliser cette fonctionnalité sous sa forme actuelle. J’ai trouvé qu’il faisait des commutateurs de mise au point très aléatoires. Après un premier test, je suis passé entièrement au contrôle manuel de la mise au point.

Comme pour mes tests informels, je n’ai trouvé aucun moyen de désactiver complètement le changement de mise au point alimenté par l’IA, ce qui signifie qu’un simple appui pour un changement de mise au point n’est pas fiable : vous devez appuyer deux fois pour activer le mode de suivi de la mise au point.

Cela crée un gros problème…

Vous ne pouvez pas utiliser les microphones de l’iPhone !

Une énorme limitation que j’ai trouvée est que vous ne pouvez pas utiliser de manière réaliste les microphones intégrés de l’iPhone.

Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas efficaces – en effet, ils se sont avérés remarquablement bons dans ces conditions contrôlées – mais plutôt que le double tapotement nécessaire aux changements de mise au point manuels est suffisamment fort pour être capté par les micros internes.

Je suppose que c’est inévitable : un robinet fiable doit être assez ferme, et les microphones sont juste à côté de l’écran, donc si vous voulez que les niveaux sonores soient suffisamment élevés pour enregistrer quelqu’un à 10-12 pieds de la caméra, alors l’écran tape vont sonner fort.

Donc, en réalité, alors que la vidéo ne nécessitait que moins de 200 $ de kit, j’ai dû utiliser à nouveau un enregistreur de son séparé coûtant le même montant. J’ai ensuite synchronisé les pistes audio et vidéo séparées dans Final Cut Pro (il existe une fonction automatisée qui signifie que cela est totalement indolore).

Cela dit, n’importe quel cinéaste, quel que soit son budget, devrait s’attendre à dépenser de l’argent pour des kits audio. Lorsque j’ai commencé à faire des recherches sur le cinéma, tout le conseil était que l’audio est au moins aussi important que la vidéo – et certains pourraient dire plus important. Les gens regarderont une vidéo de mauvaise qualité s’ils peuvent clairement entendre le dialogue, mais pas l’inverse. Il n’est donc pas déraisonnable de s’attendre à ce que même les cinéastes iPhone dépensent de l’argent pour au moins un enregistreur de son. Si je le faisais correctement, je voudrais aussi utiliser des micros revers.

La synchronisation du rack de mise au point n’est pas intuitive et incontrôlable

Avec un appareil photo normal, vous maintenez généralement la mise au point sur le personnage qui parle, puis vous déplacez la mise au point sur le deuxième caractère. (Bien sûr, il existe de nombreuses exceptions, où la réaction est ce que nous voulons voir, mais ce serait la valeur par défaut). J’ai chronométré mes changements de concentration de cette façon. Cependant, plutôt que de commencer la mise au point au robinet, l’iPhone le termine à ce stade.

Cela signifie que la mise au point commence à se déplacer avant que vous ne touchiez pour la modifier, ce qui peut être vu dans l’échantillon de séquence.

Vous ne contrôlez pas non plus la vitesse du changement de mise au point. Vous voudrez peut-être faire un changement très rapide parfois et un changement plus détendu à un autre moment en fonction de l’ambiance de la scène ou de l’action, mais vous n’avez pas ce degré de contrôle.

La bonne nouvelle

Il y a quelques bonnes nouvelles.

Ce que j’aime généralement faire lorsque je filme, c’est utiliser des pauses pour transférer des images sur mon Mac. Cela permet d’obtenir deux choses. Premièrement, cela signifie que j’ai une sauvegarde immédiate de la vidéo. Deuxièmement, moi-même et les acteurs pouvons ensuite revoir les images sur un grand écran.

J’ai essayé cela en utilisant Image Capture, pensant qu’un transfert par câble serait peut-être mieux, mais cela m’a donné un fichier vidéo « plat » et deux fichiers annexes qui ont été ignorés lors de l’importation dans l’application Photos sur Mac.

Pour cette raison, nous avons fini par revoir les images sur l’iPhone lui-même, ce qui était loin d’être idéal.

Cependant, j’ai découvert par la suite que si vous utilisez plutôt AirDrop le métrage, vous obtenez la version avec la mise au point sélective.

Vous obtenez à la fois la mise au point sélective et les versions standard

Ce corollaire est qu’il est facile d’obtenir les deux versions de mise au point sélective du même clip. AirDrop pour la mise au point sélective, transfert avec Image Capture pour la version « plate ».

C’était génial dans ces circonstances particulières, car l’accord avec les acteurs était qu’ils obtiendraient du matériel pour leurs films d’exposition – et franchement, les versions de la vidéo cinématographique ne sont pas assez bonnes pour cela. Mais même lorsque cela s’améliore, certains acteurs peuvent vouloir rester concentrés tout le temps, nous voyons donc leurs réactions ainsi que leurs dialogues, donc c’est vraiment pratique.

Il y a encore une certaine profondeur de champ dans la version standard de la vidéo, et la mise au point est contrôlée de la même manière, vous obtenez donc à la fois une version artificielle et naturelle de la séquence. Cependant, le petit capteur d’un smartphone par rapport à un appareil photo dédié fait que cet effet est plutôt subtil.

Contrôle réel de la profondeur de champ à partir d’une prise de vue dans les coulisses

Vidéo cinématographique pour le cinéma amateur – Conclusions

Le TL;DR est que ce n’est tout simplement pas encore assez bon.

D’un point de vue technique/gadget, je reste époustouflé par ce que cette fonctionnalité peut faire. C’est incroyable qu’il puisse faire ce genre de traitement d’image en temps réel à 30fps. Le fait que tous les changements de mise au point soient modifiables signifie également que vous pouvez corriger les erreurs et apporter des modifications artistiques plus tard, ce qui réduit la pression lors du tournage.

Cependant, la dure vérité est que les cinéastes amateurs ne vont pas encore l’utiliser. Il est clair que les séquences incroyablement impressionnantes d’Apple ont été tournées dans des conditions ultra-contrôlées et que la société n’a sélectionné que des clips dans lesquels la fonctionnalité fonctionnait parfaitement. Je soupçonne qu’il y a eu une énorme quantité d’essais et d’erreurs impliqués, et qu’il restait une tonne de séquences défectueuses sur le sol de la salle de montage virtuelle.

Même si j’ai donné au téléphone un arrière-plan simple avec un bon contraste, il était toujours confus. Regardez le nez d’Anton en particulier dans la vidéo ! Vous pouvez également voir un certain nombre d’autres domaines dans lesquels il a eu du mal à déterminer ce qui devrait être au centre et à l’extérieur, comme les pieds de Laetitia et le téléphone d’Anton.

Apple aurait vraiment dû appeler cela une bêta. Je pense que ce n’est pas le cas parce qu’il voulait une fonctionnalité de titre pour l’iPhone 13, et c’est tout. Mais, il s’agit en réalité d’une première version bêta.

Il essaie très fort. C’est techniquement impressionnant. Mais ce n’est tout simplement pas assez bon pour une utilisation dans la vie réelle.

Cependant… le fait qu’il s’agisse d’une version bêta sous un autre nom est également une bonne nouvelle. Je me souviens encore à quel point la première version du mode Portrait était mauvaise et à quel point elle est relativement bonne maintenant. Nous verrons bien sûr des progrès similaires avec Cinematic Video.

Nous verrons, un jour, des cinéastes amateurs tourner des vidéos sur leur iPhone . Peut-être aussi des professionnels, en l’utilisant comme appareil photo B ou C. Juste… pas avant un moment.

Acteurs : Anton Tweedale et Laetitia Coulson. Scénario : Ben Lovejoy.

Photos : CK Golding. Avec nos remerciements à Jeff Benjamin pour l’assistance du FCP.

