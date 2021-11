Vidéo : Comment avoir les fesses d’acier de Chelly Cantú ?

Telemundo

Quand il s’agit de révéler ses secrets pour avoir un physique tonique et en forme, Chelly Cantú est très généreuse avec ses followers. La gagnante de la première saison de l’émission de téléréalité Exatlon États-Unis, de Telemundo, a partagé sur son compte Instagram le pas à pas de ses routines, pour donner à qui le veut la possibilité d’avoir un corps aussi enviable avec le sien.

Dans une vidéo récente qu’il a téléchargée sur son compte Instagram, il a partagé avec ses plus de 274 000 abonnés sa routine pour avoir des cuisses fermes. L’athlète inclut dans la publication un total de 4 exercices spéciaux pour l’arrière, et comme une professionnelle, elle était chargée de faire une démonstration claire de la bonne façon de faire chaque exercice, de manière courte et très didactique.

Le Mexicain de 31 ans a commencé la publication en écrivant. Mercredi fessier : 4 fois par exercice (vous pouvez les inclure dans votre routine jambes).

1. Balancement Kettlebell (10c / bras)

2. Intensifier (10c/jambe)

3. Sumo accroupi (20)

4. Squat-fente inversée (10c / jambe) ”.

De plus, il a donné des conseils très utiles pour faire de l’exercice correctement. « N’oubliez pas d’avoir toujours le dos droit, faites l’exercice avec contrôle (vous avez la force de descendre et de monter), mettez vos pieds et vos genoux en bonne position. Cherchez à ajouter un poids qui est difficile pour vous de terminer les répétitions que j’ai mises. N’oubliez pas de vous échauffer au début et de vous étirer à la fin de votre entraînement », a-t-il écrit.

Les conseils de l’athlète ont reçu un excellent accueil de ses partisans. La vidéo avec la routine complète des fessiers a eu pas moins de 1 464 likes et plusieurs commentaires. « Wow! c’est avoir beaucoup d’endurance Chelly, mais j’aime tes routines d’exercices », « Belle » et « Merci pour la routine » étaient quelques-uns des commentaires.

En tant qu’entraîneur personnel de ses abonnés Instagram, l’athlète s’est donné le travail et le dévouement pour répondre à toutes les questions sur les exercices qui se sont posées, montrant qu’elle est à cent pour cent engagée envers son public.

Et, comme la motivation est un élément fondamental pour faire ressortir notre plein potentiel dans ce que nous faisons, la Mexicaine s’est également chargée d’injecter à ses fans des doses périodiques d’encouragement. « Tout est une conséquence de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Être discipliné, responsable, constant ou non, alors arrêtez de vous trouver des excuses et faites ce que vous avez à faire pour que les choses se passent comme vous le souhaitez », a-t-il écrit dans un post.

« Ah ! Et vous ne voulez pas voir de changements en 1 mois ou 2, les changements arrivent plusieurs fois et aussi, vous ne voulez pas que les choses tournent si vous avez une mauvaise attitude, si vous le faites par force rien ne sortira. Faites-le pour vous et pour vous, sans vous retourner pour voir le reste », a-t-il conclu.

Et vous, vous osez faire du sport comme Chelly ?

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires