Vidéo : Comment jouer à des jeux Nintendo rares et chers avec un budget limité

Le marché du jeu vidéo rétro est en plein essor en ce moment. Comme vous l’avez peut-être vu, une copie de l’original La légende de Zelda jeu sur NES s’est récemment vendu à 870 000 $ US, ce qui en fait l’achat de jeu vidéo le plus cher de tous les temps.

La tendance à payer le prix fort pour les jeux classiques s’étend au marché des jeux d’occasion – avec des jeux plus anciens (et plus rares) maintenant beaucoup plus chers qu’il y a quelques années. Nous avons même vu beaucoup de Metroid le prix des jeux augmente avant la sortie de Terreur Metroid. En conséquence, il est devenu assez coûteux de collecter des jeux passés qui n’auraient peut-être pas coûté si cher auparavant.

Alors, comment pouvez-vous contourner ce problème… eh bien, il existe de nombreuses façons et notre propre producteur vidéo américain a partagé ses propres idées sur la façon de jouer à des jeux Nintendo rares et coûteux avec un budget limité. Il a un certain nombre de solutions de contournement sur la façon d’éviter de payer 300 USD pour une copie originale de Attaché à la terre.

Regardez la vidéo ci-dessus et dites-nous si vous avez eu recours à l’une de ces tactiques pour obtenir votre dose de jeu rétro.