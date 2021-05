Vidéo culte de redémarrage légendaire méchant Faces of Death ⋆ .

]]>]]>

THR rapporte que Legendary Entertainment a acquis les droits de Visages de la mort, l’horreur controversée culte de 1978 qui s’est trouvée interdite dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, où il était l’un des titres les plus tristement célèbres de la liste des “ Video Nasties ”.

L’original Visages de la mort, réalisé par John Allan Schwartz, mélangeait des images authentiques d’accidents et de morts avec de fausses séquences, présentées dans un style faux-documentaire. En dépit d’être sauvé par les critiques, l’original était un succès en boîte de 35 millions de dollars, et a conduit à une foule de suites et d’imitateurs.

Le nouveau film est écrit et réalisé par Isa Mazzei et Daniel Goldhaber, le duo derrière 2018 CAME, et suivra «une modératrice d’un site Web de type YouTube dont le travail consiste à éliminer le contenu offensant et violent et qui se remet elle-même d’un traumatisme grave, qui tombe sur un groupe qui recrée les meurtres du film original . Mais dans l’histoire préparée pour l’ère numérique de la désinformation en ligne, la question est: les meurtres sont-ils réels ou faux? »

Selon le rapport de THR, Legendary cherche à lancer une nouvelle franchise avec Faces of Death, et «espère faire quelque chose de plus dans le domaine de l’horreur psychologique que dans le moule du slasher».

