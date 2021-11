Vidéo d’Alejandra Espinoza sans maquillage

. Alejandra Espinoza sans maquillage

Alejandra Espinoza est de loin la reine la plus gâtée de Nuestra Belleza Latina de tous les temps, depuis le début de l’émission de téléréalité Univision en 2007.

Et au-delà de sa beauté et de son charisme, c’est la simplicité et la sincérité avec lesquelles elle communique avec ses fidèles disciples, qui l’ont aidée à construire une relation très forte avec eux, car elle se montre toujours telle qu’elle est, et non il n’a pas hésite même à se montrer dans la nature.

L’animatrice de Nuestra Belleza Latina a partagé une vidéo sur Instagram il y a quelques jours, se trouvant dans la loge de l’émission de téléréalité d’Univisión, dans laquelle elle se vantait de sa beauté sans aides cosmétiques.

Alors qu’elle se préparait pour le gala final du concours, où la Hondurienne Sirey Morán était la gagnante, Alejandra portait son visage sans maquillage, et montrait qu’avec ou sans produits cosmétiques elle était une belle femme.

Avec cette sincérité et cette fraîcheur qui la caractérisent, Alejandra s’est montrée avec ses cheveux rassemblés en un « chignon » et ses sourcils épais naturels et sans rouge à lèvres, fermant même les yeux, sans aucun type d’ombres, et comme prévu, ses méga Fans ont réagi avec applaudissements et louanges.

ALEJANDRA ESPINOZA – 100 HEURES SANS STOPAlejandra Espinoza au défi 100 heures sans escale de l’édition virtuelle MIAFW 2020 : « Revivez… Unis ! » (4 – 7 juin 2020). Dons à partir de 1$, toute aide est la bienvenue : secure.givelively.org/donate/fashion-shows-foundation-incorporated/volver-a-vivir-volver-a-vestir-back-to-life-back-to-fashion Retour vivre… Unis ! est une initiative promue par Miami Fashion Week, afin de collecter des fonds pour les personnes concernées, dans l’industrie de la mode, par le… 09/06/2020T16: 30: 00Z

« Comme tu es belle naturalita », « L’original NBL », « tu es belle », « qu’elle est belle sans maquillage », « celle qui est belle est belle », étaient quelques-uns des commentaires générés par le clip, où les followers du Mexicain Ils n’ont pas caché leur impression quand ils ont vu que la star d’Univisión, avec son visage lavé, porte un majestueux visage de porcelaine.

Il y a quelques jours, la gagnante de la première édition de Nuestra Belleza Latina a également montré un autre geste de pleine honnêteté envers ses fans, révélant qu’elle retirerait ses implants mammaires.

Cela a été avoué dans une interview avec le programme Sal y Pimienta de Univisión, où il a expliqué les raisons pour lesquelles il a pris cette décision.

«En 2010, lorsque j’ai subi une chirurgie de réduction (mammaire), ils m’ont posé des implants et j’ai été parfaitement bien pendant 10 ans. Il y a 2 ans, j’ai eu un changement d’implants et depuis 2 ans, je viens avec des problèmes de santé, qui n’ont pas été si importants et pertinents, mais ce sont des problèmes que je n’avais pas auparavant « , a déclaré l’ex-reine de 34 ans. vieux, qui a souffert il y a quelques semaines de problèmes de santé qui ont paralysé des parties de son visage pendant quelques jours.

À propos de cet épisode, Alejandra a déclaré : « Je ne sais toujours pas ce qui m’est arrivé. Je continue de faire des tests, je continue à voir des médecins, je continue à faire un peu de tout, mais je me sens bien. Il m’est arrivé quelque chose et je ne sais toujours pas ce que c’est. Maintenant, en décembre, je vais subir une intervention chirurgicale, car c’est comme l’une des choses que je vais exclure et c’est la maladie des implants mammaires (BII) ».