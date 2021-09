Vidéo : Dana White ouvre les portes de son manoir et présente sa luxueuse salle de sport haut de gamme

Le président de la plus grande organisation de MMA le monde, Dana White vit les fruits du succès de UFC. Propriétaire d’un manoir à Las Vegas, le président de UFC Il a ouvert les portes de sa maison et a présenté sa salle de sport luxueuse pour le magazine Men Health.

Dans la vidéo, il est possible de voir que le président de UFC il se soucie d’avoir le meilleur équipement pour rester en forme. Patron de grandes stars comme Conor McGregor, Kamaru Usman, Israel Adesanya, entre autres. blanche il a une chambre qui serait un privilège pour tout athlète de haut niveau.

La salle se démarque et a des tatamis pour des modalités telles que le combat ou la boxe, comme indiqué blanche dans la vidéo. L’endroit dispose également de deux saunas, l’un sec et le traditionnel. De plus, un réfrigérateur avec des shakes, des énergisants et des boissons isotoniques à boire tout en faisant votre rétine.

Le poste supérieur de UFC il dispose également d’une piscine adaptée à l’exercice. Où une personne peut effectuer des activités telles que nager à contre-courant.

Les environnements de travail d’augmentation de la masse musculaire ou de remise en forme ne sont pas les seuls détails qui ressortent du lieu. Il y a un espace pour se détendre, ainsi qu’un lit de massage.

