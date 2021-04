Vidéo d’animation pour Ella Fitzgerald, Cheek To Cheek de Louis Armstrong

Pour célébrer le légendaire Ella Fitzgerald’s 104e anniversaire, l’un de ses duos les plus durables et les plus aimés avec Louis Armstrong, «Cheek To Cheek», a reçu une nouvelle vidéo d’animation fantaisiste. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Réalisée par l’artiste Wendy Cong Zhao, basée à Brooklyn, la vidéo, inspirée de dessins au crayon d’époque, dépeint deux amoureux qui se rencontrent, se séparent et se retrouvent à travers une série de scènes de danse imaginatives et animées. «J’ai capturé les danseurs sur vidéo dans un tournage en studio traditionnel, puis j’ai rotoscopé leurs mouvements image par image pour créer le dessin animé au trait», a déclaré Cong Zhao à propos de son processus. «De nombreux dessins ont été ajoutés dans ce processus pour compléter et transformer les mouvements de danse, tels que des objets et des figures qui évoluent librement et se transforment au rythme de la musique. Les lignes noires et blanches, avec quelques touches de couleur, reflètent une certaine sophistication et passion. Le clip est une célébration de la romance représentée dans cette chanson d’amour emblématique. “

Célébrant son 65e anniversaire cette année, “Cheek To Cheek” est sorti en 1956 sur le premier album d’Ella et Louis ensemble, le bien intitulé Ella et Louis sur Verve Records. Les légendes du jazz ont été enregistrées ensemble pour la première fois en 1946, alors qu’Ella était une étoile montante de 29 ans de la scène du jazz contemporain et que Louis, à 45 ans, était l’homme d’État le plus âgé du jazz. Alors que les deux se rencontraient toutes les quelques années pour couper des morceaux, il leur a fallu une décennie pour faire un album complet ensemble. Un coup de génie concocté par l’imprésario Verve Norman Granz, Fitzgerald et Armstrong n’étaient pas un couple évident, mais d’une manière ou d’une autre, la voix douce et raffinée d’Ella et le grognement rugueux et graveleux de Louis fonctionnaient si parfaitement ensemble.

“Le vieil adage selon lequel les opposés s’attirent ne pourrait être plus approprié dans le cas d’Ella Fitzgerald et de Louis Armstrong, dont les collaborations d’albums pour Verve Records, à la fin des années 50, ont abouti à certains des duos les plus beaux et les plus mémorables du jazz”, a déclaré u , “Ajoutant,” le contraste dans leurs timbres vocaux a abouti à une chimie musicale qui a rendu leurs enregistrements convaincants et inoubliables. ”

«Cheek To Cheek» et tous les duos classiques d’Ella et Louis sont disponibles sur l’ensemble 4CD / numérique, Cheek To Cheek: The Complete Duet Recordings, qui comprend des versions remasterisées d’Ella et Louis, Ella et Louis encore et Porgy and Bess – avec tous leurs singles Decca, des enregistrements en direct de Jazz at the Hollywood Bowl, enregistrés comme échauffement pour Ella et Louis, ainsi que plusieurs alternants et faux départs des époques Decca et Verve, illuminant leur métier et leur bonne humeur .

Cheek To Cheek: Les enregistrements complets du duo peuvent être achetés ici.