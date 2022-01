Vidéo de bilan de l’année 2021

2021 a été une année pas comme les autres. Le monde s’est fait vacciner, mais pas dans la même mesure. Les variantes du coronavirus ont augmenté dans tous les pays. Les taux d’hospitalisation montent et descendent encore et encore. La deuxième année de la pandémie a apporté de sérieux défis, mais elle a également apporté des retrouvailles avec des êtres chers et un nouveau sens de la communauté.

Des records ont été battus aux Jeux olympiques d’été, les NFT sont devenus gros, le rover Perseverance a atterri sur Mars, les tendances de TikTok nous ont divertis et Olivia Rodrigo a dominé les charts musicaux.

Les phénomènes météorologiques extrêmes et les effets du changement climatique ont continué de modifier notre paysage. Nous avons assisté à un coup d’État au Myanmar, à des migrants haïtiens bloqués à la frontière américano-mexicaine et à un mariage homosexuel approuvé par la législature chilienne.

En décembre, omicron est devenu une variante dominante de Covid-19, et nos vaccins sont mis à l’épreuve. Pour revisiter ces événements et tout le reste, regardez la vidéo ci-dessus.

Pour voir plus de vidéos Vox, consultez notre page YouTube.