Vidéo de comparaison d’Alan Wake Remastered entre la Xbox 360 et la Xbox Series X

Une bande-annonce montrant les différences visuelles entre l’original Alan Wake et Alan Wake remasterisé est sorti.

La vidéo montre une différence majeure entre la version Xbox 360 et la prochaine version Xbox Series X. Bien sûr, il existe des différences évidentes entre les deux, compte tenu d’une autre génération de consoles lancée entre les deux versions comparées.

Avec la version remasterisée, vous pouvez vous attendre à des cinématiques améliorées avec une animation faciale et une synchronisation des lèvres améliorées, des textures améliorées et une géométrie supplémentaire, des modèles de personnages améliorés avec des shaders de cheveux et de peau mis à jour et un éclairage amélioré.

Le jeu s’affichera également en 4K à 60 ips sur PS5 et Xbox Series X, tandis que la PS4 Pro et Xbox One X offriront le mode Performance 60 ips et le mode Qualité 30 ips, qui seront inclus dans un patch Day One.

Il y aura des différences de rendu et de post-traitement entre les versions du jeu en fonction de la plate-forme, et vous pouvez consulter ces différences ci-dessous :

PlayStation 4 – 1080p / 1080p / 30fps PlayStation 4 Pro (Mode Performance) – 1080p / 1080p / 60fps PlayStation 4 Pro (Mode Qualité) – 1296p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA Xbox One – 900p / 900p / 30fps Xbox One X (Mode Performance) – 1080p / 1080p / 60fps Xbox One X (Mode Qualité) – 1440p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA PlayStation 5 – 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4X MSAA Xbox Series X – 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4 X MSAA Xbox Series S – 1080p / 1080p / 60fps PC – 4K / illimité

Pour la première fois, le jeu sera disponible sur les systèmes PlayStation, et avec la version PS5, vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités spécifiques à la console telles que des cartes d’activité qui suivent la progression de la mission et déclenchent la mise en œuvre de la rétroaction et des vibrations via les vibrations et l’haptique du contrôleur DualSense. .

Par exemple, la gâchette gauche vise la lampe de poche d’Alan et plus vous appuyez fort, plus la lampe de poche aura d’intensité. La gâchette droite est utilisée pour tirer avec des armes, et il y aura une nette différence de retour tactile et de résistance lors de l’utilisation d’un pistolet par rapport à un fusil.

Si vous choisissez le jeu pour les consoles de génération actuelle, toutes vos sauvegardes seront transférées sur PS5 et Xbox One X/S si vous avez de la chance et en obtenez une quelque part. Cela s’applique que vous achetiez le jeu sur disque ou numériquement. Ainsi, si vous achetez le disque, vous pourrez passer à la version numérique sur les nouvelles consoles sans frais supplémentaires. Fondamentalement, acheter le jeu sur une seule plate-forme vous donnera accès à toutes les versions d’Alan Wake Remastered sur cette plate-forme.

L’original Alan Wake est sorti en 2010 en exclusivité Xbox 360 avant d’être porté sur PC en 2012. Il contiendra le jeu de base et les deux extensions, The Signal et The Writer, et sera publié par Epic Games. Sa sortie est prévue le 5 octobre.