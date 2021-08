Vidéo de la finale d’EXATLON face aux fans

Nathalia Sanchez / Exatlon États-Unis / Instagram Nathalia Sanchez, Exatlon États-Unis

Défis, compétitions, duels, émotions, tristesse, joies, bagarres, blessures et performances de haut niveau étaient ce qui a marqué la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, qui ce lundi 23 août, après 30 semaines de compétition, s’achève.

Et au milieu de l’excitation et de l’attente de savoir qui sera l’athlète masculin et l’athlète féminine qui réaliseront le rêve de conquérir le trophée des champions, ainsi que le jackpot de 200 000 dollars, qui sera remporté par chacun un, les fans ils continuent de montrer qu’ils sont aussi protagonistes de cette finale.

Le cœur battant à mille et la nervosité à fond, les plus fidèles adeptes de l’émission de téléréalité Telemundo comptent les heures jusqu’au début de la dernière manche de la compétition, et cette vidéo de la finale, que nous vous présentons ci-dessous, a généré que les fans explosent dans les réseaux avec toutes sortes de commentaires.

Tentant d’augmenter les attentes et l’anxiété, la page officielle d’EXATLON sur Instagram s’est réveillée ce lundi avec une publication, dans laquelle on voit des images des quatre finalistes : Norma Palafox, Nathalia Sánchez, Jeyvier Cintrón et Kelvin “el Vaquero” Renteria , montrant sa griffe et sa puissance.

« Ce soir, seuls quatre braves guerriers ont réussi à tout surmonter. Deux héros entreront dans l’histoire. Quel est ton préféré?

Si certains se sont consacrés à faire l’éloge de ceux qui considèrent leurs « coqs » dans la lutte, d’autres ont attaqué les équipes rivales et il y a eu ceux qui ont encore insisté sur l’idée, sans aucune preuve, que les choses étaient fixées pour la finale.

“@Anaparra était ma préférée, donc la finale a été gâchée 😢”, “Vamossss rojooosss😍”, “Je sais que les bleus ne veulent pas voir Palafox gagner, mais elle sera la championne d’accord ?”, “Je ne le ferai pas le voir plus vous savez qui gagne “,” Le cow-boy et Palafox💙❤ “et” Aujourd’hui ça va être bon ❤️❤️🔥🔥🔥 “, étaient quelques-uns des messages des fans agités.

« Jeyvier et Palafox ❤️ », « Non. Kelvin et Nathalia “et” Mon préféré était et sera Anita🥺💙, mais Norma réalisera ce rêve pour votre mère “, ont commenté d’autres adeptes de la soi-disant” Compétition la plus féroce sur la planète “.

Même au milieu des téléchargements générés par la vidéo promotionnelle de la finale EXATLON, certains ont envoyé des messages directs à la production, notamment en leur demandant d’être plus attentifs la saison prochaine afin que les informations qui gâchent l’excitation du spectacle ne soient pas divulguées. , et que tous les athlètes soient traités sur un pied d’égalité et non avec des préférences.

« Ils devraient mettre plus de vigilance pour que les spoilers ne dévoilent pas les données de la Compétition ! Ce n’est plus drôle de voir une finale alors qu’on connaît tous le résultat !! 😣😣😣 💙💙💙💙 », a déclaré un fan déçu.

«Je vais arrêter de regarder cette émission pour quelques pointes des pieds. Ana a cessé d’être dans la compétition et Ana a été considérée comme en désaccord. Mais quand Nate a duré 3 semaines ou plus avec une fracture du cou, et que cela s’est produit plus qu’ils n’avaient à vivre, rien ne s’est passé et ils ont arrêté. Très injuste. Tout est connu… normapalafox et Jeyvier gagnent. J’ai perdu mon temps à regarder ça », a déclaré un autre fan agacé.

La cérémonie finale, qui promet d’être une crise cardiaque, débutera aujourd’hui, lundi 23 août, à 19h00 / 18h00 au centre-ville, avec Frederik Oldenburg en tant que présentateur et Chelly Cantú, en tant que journaliste de tout ce qui se passe.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires