Vidéo de la réaction de Kyle Rittenhouse au verdict de non-culpabilité

Kyle Rittenhouse, 18 ans, s’est effondré en apprenant que les jurés l’avaient acquitté du meurtre et de toutes les autres accusations auxquelles il faisait face lors de la fusillade d’août 2020 à Kenosha, dans le Wisconsin, qui a tué Joseph Rosenbaum, 36, et Anthony Huber, 26 ans et blessé Gaige Grosskreutz, 27.

Comme on le voit sur la vidéo, Rittenhouse s’est effondré à la table de la défense et les avocats Nathalie Wisco et Corey Chirafisi le consola, l’aidant à se rasseoir alors que ses genoux semblaient se déformer. L’avocat Chriafisi et Rittenhouse se sont ensuite embrassés.

Wisco a donné des mouchoirs à Rittenhouse et de l’eau. Wendy Rittenhouse et d’autres membres de la famille sont également devenus émotifs.

Non coupable de tous les chefs d’accusation. #KyleRittenhouse devient larmoyant et s’effondre. Sa mère, Wendy, et d’autres membres de sa famille pleurent. @LawCrimeNetwork – Angenette Levy (@Angenette5) 19 novembre 2021

Avocat Marc Richards a déclaré il y a exactement une semaine que Rittenhouse souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. Rittenhouse s’est effondré à la barre lors de son témoignage pour sa défense, déclenchant une réaction généralisée et un débat en ligne sur sa sincérité.

Le natif de l’Illinois a déclaré qu’il était à Kenosha, dans le Wisconsin, pour un travail de sauveteur lorsque les gens ont commencé à manifester en réponse à la fusillade de la police sur un homme local Jacob Blake, qui est noir. Les protestations ont dégénéré en destructions de biens et en violences. Des hommes armés sont descendus dans les rues, ont-ils dit, pour protéger les dommages matériels des émeutiers. Rittenhouse, un adolescent armé d’un fusil AR-15, les a rejoints et s’est présenté comme un infirmier. Rosenbaum lui a tendu une embuscade, a déclaré la défense, et Rittenhouse a tiré sur l’homme pour se protéger. Des manifestants à proximité, dont Huber et Grosskreutz, ont attaqué Rittenhouse, ne comprenant pas ce qui s’est réellement passé, a soutenu sa défense. Encore une fois, Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, a ouvert le feu.

Les procureurs ont fait valoir que Rittenhouse cherchait des ennuis cette nuit-là et les a trouvés. Il n’était même pas un EMT certifié, un procureur de district adjoint Thomas Binger mentionné. Les procureurs ont crédité Huber, Grosskreutz et un autre homme inconnu appelé « Jump Kick Man » devant le tribunal d’avoir bravement affronté qui, selon eux, était un tireur actif. « Jump Kick Man » a depuis été identifié comme Maurice Freeland, 39.

« C’est un touriste du chaos », a déclaré le procureur de district adjoint James Kraus dit de Rittenhouse.

Il opérait dans un sentiment d’auto-glorification, ont insisté les procureurs.

« Il voulait voir ce qui se passait », a déclaré Kraus. « Il voulait rester dans l’action. Il voulait continuer à faire des choses qui le feraient se sentir grand et important. »

En plus d’avoir déclaré Rittenhouse non coupable d’homicide et de tentative d’homicide, les jurés ont acquitté Rittenhouse de deux chefs d’accusation de mise en danger imprudente au premier degré de Jump Kick Man et de l’éditeur vidéo Daily Caller. Richard McGinniss, dont ce dernier était à proximité de la fusillade de Rosenbaum.

Le réseau Law&Crime Angenette Lévy rapporte que les membres de la famille de Huber et Rosenbaum pleuraient et se tenaient la main.

Les familles des personnes tuées pleurent. Et se tenant la main. @LawCrimeNetwork #KyleRittenhouse – Angenette Levy (@Angenette5) 19 novembre 2021

« Il n’y a eu aucune justice aujourd’hui pour Anthony, ni pour les autres victimes de M. Rittenhouse, Joseph Rosenbaum et Gaige Grosskreutz », les parents de Huber Karen Bloom et John Huber aurait déclaré dans un communiqué. « Le verdict d’aujourd’hui signifie qu’il n’y a aucune responsabilité pour la personne qui a assassiné notre fils. Cela envoie le message inacceptable que des civils armés peuvent se présenter dans n’importe quelle ville, inciter à la violence, puis utiliser le danger qu’ils ont créé pour justifier de tirer sur des personnes dans la rue.

« Nous espérons que des personnes honnêtes se joindront à nous pour rejeter avec force ce message et exiger davantage de nos lois, de nos fonctionnaires et de notre système judiciaire », ont-ils ajouté.

