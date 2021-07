Vidéo de l’accident de vélo de Nick Jonas

in

YouTube Accident de vélo de Nick Jonas qui l’a conduit à l’hôpital : [Video]

En mai dernier, Nick Jonas a subi une blessure qui l’a conduit à l’hôpital. Maintenant, la vidéo de l’incident, qui l’a laissé avec une côte cassée, devient virale.

Les frères Jonas, Nick, Joe et Kevin, tournaient un segment spécial des Jeux olympiques, au cours duquel ils ont affronté une variété de sports olympiques et se sont affrontés, lorsque l’accident s’est produit.

Dans la vidéo, on peut voir Jonas faire du vélo aux côtés de ses frères, avant que sa roue ne sorte de dessous lui et qu’il ne tombe au sol, atterrissant sur son côté gauche.

Quand Access Hollywood a parlé à Jonas quelques jours après son accident, il a dit : « Je vais bien. Jour après jour, je me sens exponentiellement bien. Cela aurait pu être bien pire”.

Priyanka Chopra a mentionné son mari sur Instagram

Sur Instagram après l’accident de Jonas, Priyanka Chopra a mentionné son mari musicien en écrivant : “Husband Thank You Post.” Pas même une côte cassée ne peut arrêter cette force de la nature. Tellement fière de toi, chérie. Avec tout ce que vous faites ! Votre éthique de travail, votre quête de l’excellence ! Tu m’inspires tous les jours. Je t’aime tellement!”.

En mai, les Jonas Brothers ont rencontré James Corden et Nick a admis qu’il devait faire un “choix” lorsqu’il s’agissait de choisir quel frère appeler sa femme et l’informer de l’accident.

“C’était un choix”, a-t-il admis à Corden. “Je l’ai donné à Kevin.”

L’histoire de la relation de Jonas et Chopra

En juillet 2018, People a rapporté que Jonas et Chopra s’étaient fiancés après seulement deux mois de relation.

Selon In Style, le couple s’est officiellement rencontré en février 2017 lors d’une soirée des Oscars.

Nick a raconté la rencontre à Vogue en 2018 et a déclaré: “… J’ai posé mon verre, je me suis mis à genoux, c’est devant un groupe de personnes, et je dis:” Tu es réel. Où étais-tu, durant toute ma vie? « Comme, fort ».

Selon Vogue, Chopra avait une voiture qui l’attendait à l’extérieur à ce moment-là pour l’emmener à l’aéroport, mais elle a regardé son manager et a dit: “Cinq minutes.”

Chopra et Jonas ont assisté au Met Gala ensemble en 2017 et n’ont donné aucune réponse directe lorsque les gens ont demandé s’ils sortaient ensemble.

En fait, lorsque Jimmy Kimmel a demandé à Chopra s’ils sortaient ensemble depuis qu’ils ont assisté au gala ensemble, elle a esquivé la question et a déclaré: «Nous portions tous les deux du Ralph Lauren et avons décidé d’aller ensemble. C’était amusant”.

Selon In Style, le couple ne s’est pas vu pendant un an jusqu’au prochain Met Gala en 2018.

Le point de vente a rapporté: «Plus tard dans le mois, Jonas et Chopra ont assisté à une représentation en direct de La Belle et la Bête et à un match des Dodgers la nuit suivante. Nick a appelé sa mère le lendemain matin, proclamant qu’il épouserait Chopra juste après leur troisième rendez-vous.”

En juillet 2018, les deux se sont fiancés.

Jonas a déclaré à Vogue : « Je me suis à nouveau agenouillé et j’ai dit : Veux-tu faire de moi l’homme le plus heureux du monde et m’épouser ? Sans blague, cela a pris environ 45 secondes. Quarante-cinq secondes de silence ».

Jonas a alors dit : “Je vais mettre cette bague à votre doigt maintenant, à moins que vous n’ayez des objections.”

