Vidéo de l’adolescent Mike Tyson apprenant la technique qui a fait de lui une légende sous Cus D’Amato en route vers la gloire des poids lourds

En 1986, Mike Tyson devient le plus jeune champion du monde des poids lourds de l’histoire.

À 20 ans, il était une sensation et au sommet du monde, mais son chemin vers la gloire du titre avait été des années dans la fabrication.

Tyson a battu Trevor Berbick pour remporter le titre des poids lourds WBC et s’annoncer au monde entier

Cus D’Amato avait déjà dirigé des champions du monde et bien qu’il vieillisse, il avait toujours le feu de garder le respect d’un jeune Tyson sauvage.

Dans la soixantaine, il a accueilli Tyson – fraîchement sorti d’un centre de détention pour mineurs à l’âge de 13 ans – chez lui.

«J’ai été présenté à Cus et en une seconde j’ai pu voir qu’il contrôlait totalement tout là-bas», écrit-il dans son autobiographie.

«Il a juste aspiré tout l’air de la pièce. Il m’a serré la main et il n’y avait aucune trace de sourire sur son visage. Il n’a montré aucune émotion.

Maintenant, une vidéo a circulé sur les médias sociaux montrant un Tyson de 17 ans avec à la fois D’Amato et Rooney en 1983 apprenant ses crochets légendaires et développant sa puissance explosive.

Tyson a été transformé en un tueur par D’Amato, qui n’a malheureusement pas vécu pour voir son prodige devenir un champion du monde REGARDER: « Iron » Mike Tyson devient le plus jeune champion des poids lourds avec KO dévastateur de Trevor Berbick en 1986

« J’ai développé [my knockout ability] à travers Cus D’Amato me disant à maintes reprises de faire ce mouvement et de frapper avec ce type de mauvaises intentions.

«Et juste pour avoir de la férocité et des intentions méchantes chaque fois que vous lancez des coups de poing et d’autres choses. Et essayez de frapper votre adversaire, pas contre lui.

«C’était des trucs désagréables que je ne dirais jamais à mes enfants de faire», a déclaré Tyson.

À 18 ans, il est devenu professionnel et a été extrêmement actif, remportant 19 combats consécutifs sur la distance, dont 11 en un seul tour.

Malheureusement, D’Amato est décédé en 1985 et n’aurait jamais pu voir sa starlette remporter la gloire du titre mondial qu’il avait si vivement prédit.

Quant à Rooney, il a été licencié par Tyson en 1988 pour des commentaires faits dans une interview sur la relation de Tyson avec Robin Givens.

Bien que Tyson ait d’abord pensé que c’était amusant, Don King lui a parlé des commentaires au point où Tyson s’est alors mis en colère que Rooney discuterait de sa femme. Le lendemain, il a renvoyé Rooney.

Mike Tyson a rencontré un grand succès avec Rooney et D’Amato au début de sa carrière

Les combats de Holyfield avec Tyson – qu’il a tous deux gagnés – sont légendaires

Au moment où Lewis a battu Tyson, il était évident qu’il avait dépassé son meilleur

Tyson est revenu et a combattu une exposition avec Jones Jr – qui s’est terminée par un match nul – et il avait l’air en forme fantastique

«Le licenciement de Kevin Rooney a été un désastre pour lui», a déclaré l’un des anciens managers de Tyson, Bill Cayton.

«Tout comme essayer de me virer, c’était parce que Kevin était la seule prise solide qu’il avait de l’entraînement et de l’expérience de Cus D’Amato. Kevin a inculqué un disciple à Mike et Mike a écouté Kevin.

Rooney a fini par poursuivre Tyson pour avoir rompu un contrat à vie et a finalement reçu 4,4 millions de dollars.

Sans Rooney ou D’Amato à ses côtés, le règne de Tyson au sommet a finalement pris fin en 1990 lorsqu’il a été assommé par Buster Douglas.

Ayant été couronné roi incontesté des poids lourds quelques années plus tôt, sa vie est devenue incontrôlable avec les mauvaises personnes autour de lui et il a été envoyé en prison en 1992, bien qu’il ait remporté les titres WBA et WBC à sa sortie.

Cependant, les défaites contre Evander Holyfield et Lennox Lewis, son amour pour le sport a diminué et il a finalement arrêté de le faire en 2005.

Mais le train de battage médiatique Tyson est à nouveau en plein essor après son retour sur le ring l’année dernière contre Roy Jones Jr et une trilogie contre Holyfield a été évoquée.