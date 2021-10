Vidéo de Marjorie Taylor Greene quittant le WH avant que le siège du 6 janvier ne revienne la hanter

Ce n’est un secret pour personne que la membre du Congrès de première année Marjorie Taylor Greene faisait partie des membres du GOP House soupçonnés d’avoir aidé à coordonner le rassemblement et la manifestation du 6 janvier qui ont abouti au siège du Capitole américain.

Elle était en illustre compagnie, flanquée de Lauren Boebert, Paul Gosar et plus encore. Mais il semble que la plupart d’entre eux aient pu éviter une véritable exposition de leur culpabilité. Ce n’est pas le cas de Greene, dont l’apparition dans une vidéo de décembre semble la montrer sous un jour assez complotiste.

Après avoir quitté la Maison Blanche le 21 décembre, Greene a brièvement parlé devant les marches, où elle a déclaré à ses partisans que elle avait aidé à planifier les événements qui auraient lieu le 6 janvier, date à laquelle la certification de la victoire de Joe Biden devait avoir lieu.

Je viens de terminer nos réunions ici à la Maison Blanche cet après-midi. Nous avons eu une excellente séance de planification pour notre objection du 6 janvier. Nous n’allons pas laisser cette élection être volée par Joe Biden et les démocrates. Le président Trump a gagné par un glissement de terrain.

Le tweet avec la vidéo est toujours sur son profil Twitter, suggérant qu’elle ne sait même pas à quel point cela la fait mal paraître. Dans le tweet, elle inclut les numéros de téléphone des membres du Congrès et exhorte ses partisans à commencer à passer des appels téléphoniques pour protester contre la certification de Biden.

En fin de compte, les subversifs du GOP responsables de la planification du rassemblement qui a mal tourné et même les participants ont échoué dans leurs efforts pour annuler les résultats des élections de 2020.

Mais si Marjorie Taylor Greene a intérêt à se tenir un peu plus longtemps en dehors de la sellette pendant l’enquête de la Chambre sur qui savait quoi, qui a aidé à planifier et qui a été impliqué dans les événements du 6 janvier, elle pourrait envisager de revenir sur elle. vieux tweets pour s’assurer qu’elle n’a pas encore de preuve vidéo d’elle disant qu’elle a aidé.

Regarder:

