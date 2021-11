Vidéo : De plus en plus de parents se prononcent contre le sexe et les livres LGBT dans les écoles

par Paul Joseph Watson, Summit News :

« Nous n’allons tolérer aucune tentative de sexualiser nos enfants »

Des parents du Texas ont fait part de leurs préoccupations concernant les livres dans les écoles décrivant des actes sexuels et des problèmes liés à l’identité lesbienne, gay, bisexuelle et de genre, affirmant que le matériel était inapproprié pour les enfants.

Lors d’une audience du conseil dans le Clear Creek Independent School District, les parents se sont levés et ont réprimandé les fonctionnaires sur la littérature.

L’un des parents, Mark Callahan, a déclaré : « Il y a une armée de parents qui se plongent profondément dans tout ce qui concerne la littérature au CCISD.

Il a déclaré aux responsables que « Ces parents, vos électeurs ne l’oubliez pas, ne vont pas rester les bras croisés pendant que la guerre des cultures qui est menée en Amérique tente d’engloutir nos cadeaux les plus précieux ».

Callahan a fait référence à un livre en particulier intitulé « Le sexe est un mot drôle », qui s’adresse aux enfants de 8 à 10 ans et, selon son auteur, est « le premier livre d’éducation sexuelle pour ce groupe d’âge qui inclut les lesbiennes, les gais. , et l’expérience bisexuelle ainsi que les enfants créatifs et non conformes au genre.

« Que ce soit l’heure du conte de drag queen, des livres comme celui qui a été exposé ou toute autre tentative de sexualiser nos enfants », a exhorté Callahan, « nous n’allons pas le tolérer. »

Regarder:

Après que les parents ont signalé le matériel, le conseil d’administration du CCISD a annoncé qu’il entreprenait un examen et a suspendu l’accès à la littérature.

Ce cas est l’un des nombreux cas où les parents se sont prononcés contre des livres et des sujets, y compris le transgenre, la pédophilie, la pornographie gay et la théorie critique de la race, auxquels des enfants aussi jeunes que la maternelle sont soumis dans les écoles américaines.

Des parents de tout le pays se sont retrouvés attaqués par des gauchistes et même des entités gouvernementales au cours des dernières semaines après avoir affronté des responsables scolaires.

Comme Tucker Carlson l’a récemment détaillé, l’administration Biden utilise le ministère de la Justice et le FBI pour cibler les parents qui refusent de se conformer à ses mandats médicaux et à l’enseignement de ces théories de «justice sociale» dans les écoles.

Regarder:

Il y a des groupes et des individus qui produisent des livres pour contrer le matériel d’endoctrinement de la foule éveillée.

Par exemple, le duo YouTube Keith et Kevin Hodge, connu sous le nom de « Hodgetwins », a lancé un livre d’images pour enfants en opposition à la théorie critique de la race.

