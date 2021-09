Vidéo de trucs et astuces sur iOS 15 Safari

Mercredi 22 septembre 2021 15h46 PDT par Juli Clover

Si vous venez d’installer iOS 15, vous avez peut-être remarqué que Safari a apporté des modifications de conception importantes, mais il existe également une tonne de nouvelles fonctionnalités que vous n’avez peut-être pas remarquées.

Dans notre dernière vidéo, nous parcourons toutes les nouveautés de Safari, et cela vaut la peine de regarder si vous voulez tirer le meilleur parti du navigateur d’Apple. Assurez-vous de consulter notre sondage Twitter ci-dessous et dites-nous quel design Safari vous préférez.



Pour un aperçu plus détaillé de tous les changements et de leur fonctionnement, nous avons également un guide Safari 15 dédié.

Meilleures histoires

iPadOS 15 bénéficie de l’interface de l’onglet Safari repensée de macOS Monterey

La quatrième version bêta d’iPadOS 15 publiée aujourd’hui apporte des modifications à Safari, la mise en page de Safari reflétant désormais la mise à jour de la mise en page introduite dans macOS Monterey Beta 3. Le nouveau design Safari dans iPadOS 15 bêta 4 Avant cette version bêta, Safari sur iPad était similaire à Safari sur iOS sans barre d’onglets dédiée, mais après la mise à jour, Apple a ajouté une barre d’onglets dédiée qui est activée par…

Tout ce qui est nouveau dans iOS 15 Beta 6 : SharePlay désactivé, Safari repensé et plus

Apple a publié la sixième version bêta d’iOS 15 une semaine seulement après la cinquième version bêta, mais la nouvelle mise à jour apporte certains des ajustements les plus importants que nous ayons vus sur iOS 15 pendant la période de test bêta. Safari Redesign Apple dans iOS 15 beta 6 a ajouté une bascule pour déplacer la barre d’adresse Safari en haut de l’interface, ce qui ramène Safari à un design de type iOS 14 et atténue tous les…

Tout ce qui est nouveau dans iOS 15 Beta 3: Nouvelle recherche Safari, relocalisation de la barre d’adresse et rechargement

Apple a publié aujourd’hui les troisièmes bêtas d’iOS 15 et d’iPadOS 15, et la société continue d’affiner la suite de nouvelles fonctionnalités qui seront incluses dans la mise à jour. Il y a eu plusieurs plaintes concernant Safari sur iOS, donc dans la troisième version bêta, Apple a introduit quelques améliorations. Cet article couvre toutes les nouveautés de la troisième version bêta d’iOS 15. Recherche Safari Lorsque vous appuyez sur une barre d’URL…

Apple annule les modifications apportées à iOS 15 Safari avec une nouvelle bascule pour la barre d’adresse supérieure

Apple dans iOS 15 a introduit une nouvelle expérience Safari qui déplace la barre d’URL et l’interface des onglets vers le bas de l’iPhone, une décision qui a été controversée avec les utilisateurs d’iPhone. Options Safari dans iOS 15 bêta 6 Tout au long de la période de test bêta, Apple a peaufiné la conception du navigateur Safari sur l’iPhone et dans la bêta 6, il y a d’autres améliorations. La barre d’onglets du bas a été…

Apple lance Safari 15 bêta pour macOS Catalina

Apple a publié une version bêta de Safari 15, distincte de Safari Technology Preview, pour macOS Catalina, avec la refonte de l’application qui accompagne macOS Monterey. La version bêta de Safari 15 a été repérée pour la première fois par ., mais contrairement aux informations selon lesquelles elle n’est disponible en téléchargement qu’à l’aide du programme AppleSeed via une invitation exclusive d’Apple, la version bêta est en fait ouverte à tous les utilisateurs avec un …

Apple publie Safari Technology Preview 132 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental lancé pour la première fois par Apple en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 132 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, JavaScript, Web API, WebRTC,…

1Password lance l’extension Safari pour iOS 15 et iPadOS 15

Lundi 20 septembre 2021 14h12 PDT par Sami Fathi

Avec la sortie d’iOS et d’iPadOS 15 aujourd’hui, l’application de gestion de mots de passe populaire 1Password a publié une mise à jour d’accompagnement qui apporte son extension de classe bureau à l’iPhone et à l’iPad. Avec iOS et iPadOS 15, Apple permet aux développeurs d’extensions Safari de publier leurs extensions Safari pour Mac auparavant exclusives sur iPhone et iPad, permettant aux utilisateurs d’utiliser des extensions sur tous leurs…

Apple publie Safari Technology Preview 131 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Mercredi 1 septembre 2021 10h33 PDT par Juli Clover

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental lancé pour la première fois par Apple en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 131 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, Web API, JavaScript, Platform…

Apple publie Safari Technology Preview 130 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental lancé pour la première fois par Apple en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 130 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, JavaScript, Media, Web API et …