Vidéo: Découvrez cette comparaison des bandes-annonces Pokémon Diamond et Pearl Remake

La refonte graphique des prochains remakes de Pokémon Diamond et Pearl pour Nintendo Switch a été un sujet de discussion majeur. Le travail sur les sprites des jeux originaux a été remplacé par de jolis graphismes 3D et bien… tout le monde n’est pas impressionné. Il y a également eu des critiques sur la qualité des visuels.

Il a été récemment découvert dans la bande-annonce de Switch OLED comment les graphismes du jeu avaient été modifiés – avec plus de détails et un angle de caméra inférieur, et maintenant, pendant les Pokémon Presents de cette semaine, nous avons un bon aperçu de toutes ces améliorations.

Si vous vous demandez encore à quel point la dernière bande-annonce est différente de l’originale (datant de février de cette année) Chaîne YouTube Game Bash a maintenant partagé la vidéo suivante (voir la marque 5:00 ci-dessus). La nouvelle bande-annonce est beaucoup plus lumineuse et présente des graphismes et des effets d’éclairage plus détaillés. Vous pouvez également faire une pause sur certaines parties de la vidéo pour mieux voir.

Bande-annonce de février (à gauche), bande-annonce d’août (à droite) (Image : YouTube / Game Bash)

Alors qu’est-ce que tu en penses? Êtes-vous impressionné par les améliorations présentées dans la dernière bande-annonce ? Dites-nous ci-dessous.