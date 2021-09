Vidéo : Derrick Rose, prêt à relever le défi à venir avec les New York Knicks

in

La saison NBA 2021/22 se profile. Ce mardi débutera le camp d’entraînement, dernière étape avant le début d’une saison régulière au cours de laquelle Knicks de New York il espère obtenir de plus grands succès que ceux obtenus la saison dernière.

Avec des signatures telles que Kemba Walker et Evan Fournier, qui rejoignent les noms déjà connus dans La Grosse Pomme de Julius Randle, RJ Barrett et Derrick Rose, le rêve des Knicks est de venir à bout du 1er tour des playoffs auquel ils sont restés lors de la dernière édition.

Justement, Rose lui-même veut être l’un des principaux protagonistes de la saison des New York Knicks. Dans sa dernière vidéo, on le voit s’entraîner avec une grande confiance et prêt à commencer le camp d’entraînement susmentionné :