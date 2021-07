Vidéo des inondations à Londres : des voitures submergées par l’eau alors que des pluies torrentielles provoquent le chaos dans la capitale | Royaume-Uni | Nouvelles

Des images partagées en ligne montraient une rue de South Hampstead submergée par des eaux jusqu’aux genoux alors que des pluies torrentielles et des crues éclair apportaient la misère aux résidents et aux voyageurs de Londres. Les rapports montrent également que la région de Westminster, Westfield et Cricklewood ont également été frappées par le temps soudain avec des stations de métro comme Sloane Square voyant des ruisseaux d’eau descendre les marches et sur les pistes ci-dessous. Le Met Office affirme que de fortes pluies sont probablement à l’origine des inondations localisées et avertit que de nouvelles inondations et des orages pourraient frapper certaines parties du sud de l’Angleterre plus tard dans la soirée.