Vidéo des résolutions du Nouvel An de Bill Belichick : la question de la conférence de presse était si gênante

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont sans doute subi leur défaite la plus frustrante de la saison lors de la semaine 16 lorsque les Bills de Buffalo les ont battus 33-22 sur leur terrain. La défaite a déplacé les Bills contre les Patriots au classement de l’AFC Est et a réduit considérablement les chances de la Nouvelle-Angleterre d’obtenir un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires. Après avoir battu les Bills quelques semaines plus tôt lors d’un match où le quart-arrière Mac Jones n’a lancé que trois passes, la Nouvelle-Angleterre ne pouvait pas compter sur un plan de match gimmick dans des conditions météorologiques tolérables, et l’avantage du talent des Bills a brillé.

Les Patriots ont maintenant perdu deux de suite après une séquence de sept victoires consécutives. L’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick, était en colère à certains moments du match et, comme vous pouvez l’imaginer, il n’était pas de bonne humeur après une défaite aussi tendue. Cela n’a pas empêché un journaliste de rechercher une citation pour son article sur les résolutions du Nouvel An.

La question a donné lieu à un échange hilarant avec Belichick, qui a poliment éludé la question. Ce fut un moment douloureusement gênant pour toutes les personnes impliquées.

Il y a des moments où on a l’impression que les entraîneurs-chefs peuvent être des imbéciles pour les médias. Belichick lui-même s’est excusé d’avoir été court avec la presse il y a quelques semaines à peine. L’homologue de Belichick en NBA, l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich, l’a poussé trop fort à plusieurs reprises.

Il est difficile de blâmer Belichick ici, cependant. Il traitait toujours une perte importante pour son équipe, et il n’était pas d’humeur à offrir un devis vide pour un morceau de bouffée. Ce n’était vraiment pas le moment ni le lieu pour cette question.

Quelque chose me dit que vous verrez souvent cette vidéo utilisée comme mème à chaque réveillon du Nouvel An. En ce sens, Belichick est un cadeau qui continue de donner.