Vidéo d’évanouissement d’Osmel Sousa à Nuestra Belleza Latina

. L’évanouissement d’Osmel Sousa à Nuestra Belleza Latina : qui l’a sauvé ?

Osmel Sousa est l’un des visages les plus emblématiques de Nuestra Belleza Latina, et bien que la plupart des téléspectateurs l’associent aux commentaires cinglants, et parfois même cruels qu’il a émis contre certains des participants qui ne l’aimaient pas, il a également eu plusieurs moments mémorables sur le spectacle, comme ce jour-là, il s’est évanoui.

Dans la septième saison du programme, le président du jury de l’émission de téléréalité Univisión a fini par souffrir d’une chute de tension artérielle, qui l’a conduit à s’effondrer, comme le montre une vidéo, qui reste à ce jour très vue.

Le moment d’angoisse, en 2013, s’est produit au milieu d’une répétition de la danse flamenco « Soy tu gitano », que les membres du jury de Nuestra Belleza Latina : Osmel, Lupita Jones et Julián Gil, mettaient en place, sous la baguette de le chorégraphe Curro de Candela.

Jouer

Osmel Sousa s’est évanoui après un test de danse à Nuestra Belleza Latina 2013 Porté par Julián, Osmel est sorti évanoui par manque d’air après avoir fait le test de danse avec les filles et Curro Candela. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour… 30/04/2013T15 : 59 : 09Z

Osmel s’est apparemment évanoui en raison de la répétition ardue car il avait une ceinture très serrée, ce qui nécessitait la tenue de tauromachie qu’il était censé porter.

Dans la diffusion suivante de l’émission, la présentatrice Giselle Blondet a montré les images de l’évanouissement, dans lesquelles Lupita Jones a été vue très inquiète demandant que les secours soient appelés, et Osmel dans les bras de Julián Gil, qui a demandé à être ouvert maillot au Cubano-Vénézuélien, qui n’a pas répondu.

Vous pouvez voir la vidéo dans cet article, où nous vous montrons également que la peur en valait la peine, car à la fin, Osmel, comme Lupita et Julián, ont présenté un numéro musical saisissant, dans lequel ils ont joué et dansé avec les concurrents de ce saison, remportée par la Salvadorienne Marisela de Montecristo.

Jouer

La danse flamenco par les juges et les filles avec Curro de Candela à Nuestra Belleza Latina Pasión, les toreros, le flamenco, la danse avec Curro de Candela ont laissé Osmel à bout de souffle et effrayé Giselle. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour voir plus de vidéos et de potins… 2013-04-30T16: 22: 10Z

Le jour de la danse, Osmel a volé la vedette, assurant qu’il aurait pu danser seul, car il était l’un des membres du jury, qui avait le plus de talent et de grâce.

“Le flamenco est une question de personnalité, et celui qui a le plus de personnalité ici, sur scène, c’est moi”, a déclaré Osmel avec une grande sympathie.