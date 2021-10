Vidéo: DreamWorks Animation Artist publie un court métrage Pokémon Halloween

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Halloween est presque là et pour nous mettre dans l’ambiance de la nuit la plus effrayante de l’année, l’artiste de DreamWorks Animation et fan de Pokémon, Christopher Ell, a créé son propre film « original » de cinq minutes et demie de balade Pokémon. Il présente Pikachu, de nombreux types de fantômes et de nombreux endroits à thème approprié.

Le court métrage « à but non lucratif » sera diffusé cet Halloween pour les trick-or-treaters locaux situés dans le sud de la Californie. Selon Ell, le court métrage pour tous les âges a été créé dans Unreal Engine et présente une vidéo HFR complète à 60 images par seconde affichée sur deux écrans de projection de 10 pieds pour offrir une expérience passionnante.

Voici un aperçu du trajet réel, ainsi qu’un aperçu complet ci-dessus :

« Dans cette aventure Pokémon originale, des trick-or-treaters de tous âges se lanceront dans une expédition audacieuse avec Pikachu pour observer des Pokémon fantômes l’un des seuls jours où vous pourrez… Halloween. Et grâce à la dernière invention du professeur Sequoia, le Véhicule d’observation Pokémon (POV), il devrait être complètement sain et sauf. À moins que certains des Pokémon fantômes n’aient d’autres plans… »

Vous pouvez en savoir plus sur ce court métrage sur la chaîne YouTube de l’artiste. Certes, nous ne savons pas trop ce que The Pokémon Company et même DreamWorks pourraient penser à ce sujet – alors vérifiez-le pendant que vous le pouvez, nous devinons.

Qu’avez-vous pensé du court-métrage Halloween Pokémon ci-dessus ? Entraînez-vous n’importe quel type de fantôme ce week-end pour célébrer ? Surprenez-nous avec un commentaire ci-dessous.