Vidéo drôle de golden retriever : un chien en forme et en bonne santé n’en a jamais assez du cône | Monde | Nouvelles

Mais un golden retriever n’en a jamais assez du sien et adore le porter, bizarrement même lorsqu’il n’est pas malade. Le chien, nommé Sammy, courra directement vers son propriétaire pour porter le cône, conçu pour empêcher les chiens de lécher les plaies ou les points de suture après la chirurgie. Dans une vidéo TikTok publiée par le compte de son propriétaire @tell_your_dog_I_said_hii, son propriétaire prend le cône et le tend devant elle.

Le retriever trotte vers elle avec un jouet dans la bouche et a hâte de passer la tête directement dans le trou.

Le texte superposé se lit comme suit : « Il n’est pas blessé. Il aime vraiment le porter », alors qu’il s’enfuit pour continuer à jouer avec son ourson en peluche.

La vidéo, sous-titrée « pourquoi alors ? #doesyourdogdothis’ a accumulé plus de 700 000 vues sur la populaire application de partage de vidéos.

Et certains téléspectateurs pensent qu’ils pourraient avoir une explication pourquoi il est si désireux de porter le cône.

L’un d’eux a suggéré que c’était parce qu’il « attirait beaucoup d’attention et qu’il aimait », tandis que d’autres ont suggéré qu’il devait l’associer à « quelque chose de bien ».

Un autre a écrit : « Pas un cône de honte – un cône de fierté !

Un troisième a déclaré: « Ce doit être le seul chien au monde qui aime ça. »

