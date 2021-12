Vidéo du Golden Retriever : la joie d’un chien senior dans un énorme tas de feuilles est qualifié de « vidéo la plus mignonne de tous les temps » | Royaume-Uni | Nouvelles

Ali dit que la balle de tennis et les gros tas de feuilles de Darcy sont deux des « plus grands amours de la vie » de la blonde, et que vieillir ne l’a pas empêchée de s’adonner à ses plus grandes joies.

Darcy aime toujours jouer à des jeux avec sa balle de tennis préférée, même si elle a maintenant des cataractes, et Ali dit qu’elle « jouerait au catch toute la journée avec une demi-chance ».

Quand Ali a emmené Darcy chez le vétérinaire il y a deux ans pour son arthrite, on lui a dit qu’il n’y avait « aucune chance qu’elle continue de marcher ».

Mais bien que Darcy se déplace maintenant vers et depuis le parc dans son propre chariot à tirer pour éviter la tension sur ses jambes, le chien «déterminé» n’a pas laissé son état l’empêcher de s’amuser une fois qu’elle y est arrivée, comme le cœur- émissions vidéo de réchauffement.