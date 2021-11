Vidéo d’un berger allemand : un chien maladroit efface une étagère d’alcool avec un gros bâton | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chiot a été surpris en train d’être un peu trop confiant dans une vidéo hilarante alors qu’elle s’emmêlait avec un gros bâton. Après avoir été enregistrée montrant d’excellentes compétences en tetris alors qu’elle pressait le bâton dans l’embrasure de la porte, ce berger allemand a rapidement été humilié par sa maladresse, alors qu’elle essuyait l’étagère d’alcool, envoyant du verre voler partout. Sadie Mae, qui a presque deux ans, a toujours besoin de prendre conscience de son environnement, comme le montre ce clip.

Les téléspectateurs voient d’abord Sadie s’approcher de la porte d’entrée de sa maison à Weldon Springs, Missouri, États-Unis, avec une longue branche dans la bouche. Le propriétaire sceptique de Sadie n’est pas convaincu qu’elle parviendra à faire passer son prix à travers le passage étroit.

Mais le chiot intelligent franchit facilement cet obstacle, en tordant la tête et le bâton pour s’assurer qu’il s’intègre sans problème dans la maison. Son propriétaire est clairement surpris, semblant très impressionné par la rapidité d’esprit de son chien, mais cela change presque immédiatement.

Sadie devient clairement un peu trop confiante, se précipitant dans la maison avec son gros bâton. Les choses tournent mal à partir d’ici, car le bâton se coince sur une table et une commode dans la maison, créant un désordre bruyant.

Sadie panique instantanément, fuyant la scène du crime et laissant le bâton coincé entre la table et les tiroirs. Heureusement, le propriétaire de Sadie voit le côté amusant, rappelant à son chien qu’apporter le bâton dans la maison était une idée terrible avant de laisser échapper un petit rire.

Le clip, qui a été téléchargé par l’utilisateur de TikTok @itzwurthit, a été un énorme succès sur l’application, avec plus de 5,3 millions de vues et plus de 756 000 likes.

Tenez-vous au courant de toutes nos nouvelles TeamDogs en suivant nos pages sociales. En plus des vidéos, des astuces et des conseils, nous partagerons également quelques-unes de vos incroyables photos de chiens, alors suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.