Vidéo d’un conducteur semblant heurter intentionnellement un piéton d’Oakland ⋆ 10z viral

in

La police californienne enquêterait sur un incident apparent de rage au volant. Un conducteur a été filmé, semblant frapper volontairement un homme après que l’homme et sa famille ont crié à l’individu de ralentir dans le quartier résidentiel.

Des images de l’incident ont été obtenues par un journaliste Henry K. Lee de la filiale locale de FOX KTVU. Lee a publié deux clips de l’incident sur Twitter.

2/2 : Dans cette vidéo, vous pouvez voir le conducteur rater de peu la victime et 2 femmes avant qu’il ne revienne pour frapper l’homme exprès près de Doran & Aitken dans les collines d’Oakland. Le témoin me dit : « C’était un acte très réfléchi et très intentionnel. » @oaklandpoliceca enquête. L’homme va bien pic.twitter.com/PO6T6vkz0e – Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) 9 août 2021

Le premier clip semble avoir été filmé depuis la fenêtre à l’étage d’une maison située à côté de Doran Drive et Aitken Drive dans la banlieue d’Oakland Hills. La vidéo semble montrer la voiture de la famille garée sur le bord de la route. Le conducteur et au moins un des passagers sont hors de la voiture.

“Je ne veux pas que vous sortiez”, dit la femme qui filme la scène à quelqu’un hors caméra.

Dans la rue, on peut entendre une femme crier après le conducteur : « Nous vous avons signalé. Tu vas en prison espèce de putain de merde.

Quelques secondes plus tard, le conducteur, qui aurait été au volant d’une Chevy Bolt, peut être vu en train de retourner sur le côté droit du cadre et semble s’approcher à quelques centimètres des deux membres de la famille qui se tenaient dans la rue devant leur SUV. Le conducteur continue ensuite à accélérer sur le côté gauche du cadre.

Le membre féminin de la famille remonte ensuite sur le siège passager avant et quelqu’un de la maison où la personne filmait demande à la famille si quelqu’un a pu obtenir le numéro de plaque d’immatriculation du conducteur.

“Avez-vous eu son numéro de plaque d’immatriculation”, demande quelqu’un hors caméra.

“Vous avez vu ça”, dit l’homme dans la rue en réponse alors qu’il commence à marcher vers la maison.

« Il revient ! Attention », crie quelqu’un à l’homme alors que la Chevy Bolt réapparaît soudainement sur le côté gauche de la photo.

L’homme se dirige vers le côté de la route, essayant apparemment d’utiliser son SUV garé comme bouclier contre l’autre conducteur.

Mais le conducteur de la Chevy Bolt, qui semble toujours accélérer, dépasse légèrement le SUV garé, puis fait une embardée brutale devant l’autre véhicule dans une tentative apparente de frapper l’homme.

La Chevy Bolt entre en collision avec l’homme, qui faisait face au véhicule qui approchait rapidement, sur sa hanche droite, l’envoyant voler dans les airs et tourner avant que la vidéo ne s’interrompe.

L’un des témoins sur les lieux a déclaré à Lee que toute l’épreuve était “un acte très réfléchi et très intentionnel”. Lee a également déclaré que l’homme qui avait été heurté par le véhicule était « OK » et que le service de police d’Oakland enquêtait sur l’incident.

Oakland PD n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Law&Crime demandant des détails supplémentaires sur l’incident ou l’état de leur enquête.

[image via Henry K. Lee Twitter screengrab]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]