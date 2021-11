Vidéo d’un fan de Puking Kings: les joueurs réagissent après que le nettoyage des vomi ait retardé le jeu

Les Sacramento Kings rendent leurs fans malades depuis 15 ans. Les Kings n’ont pas participé aux séries éliminatoires de la NBA depuis 2006, et ils vont connaître un autre début décevant cette saison. Dimanche, Sacramento est devenu la première équipe à licencier son entraîneur en lâchant Luke Walton. Le dernier match de Walton à Sacramento restera dans les mémoires pour un incident bizarre impliquant un fan ivre qui a conduit à une longue pause dans la victoire des Utah Jazz sur les Kings samedi.

Alors que le Jazz menait les Kings au quatrième quart, un fan assis à côté du terrain a vomi sur le sol. Le jeu a été interrompu pendant environ 10 minutes alors qu’une équipe de nettoyage tentait frénétiquement d’éliminer le vomi. Le fan est resté assis tout le temps avant d’être escorté hors de l’arène.

Il s’agissait de la septième défaite consécutive des Kings. Walton a été licencié le lendemain matin. Voici une vidéo du ventilateur qui vomit si vous pouvez le supporter.

Les réactions des joueurs pourraient être l’aspect le plus divertissant de cela. Hassan Whiteside et Eric Paschall craquaient. Jordan Clarkson a interrompu une conversation entre Donovan Mitchell et Joe Ingles lors d’un moment hilarant filmé. Tristan Thompson avait l’air complètement dégoûté. Mike Conley n’arrêtait pas de rire. Harrison Barnes a déclaré après le match qu’il n’avait jamais rien vu de tel au cours de ses 10 années dans la ligue.

James Hansen de notre communauté Jazz SLC Dunk a réalisé une vidéo hilarante détaillant les réactions autour du court. C’est un moment que personne n’oubliera de sitôt.

Les Kings n’ont vraiment aucune excuse pour être si mauvais cette année. De’Aaron Fox était censé faire une course dans sa première équipe d’étoiles, Tyrese Haliburton était censé construire une saison recrue fantastique, et Richaun Holmes et Harrison Barnes étaient censés montrer qu’ils sont l’un des fronts les plus sous-estimés de la NBA. tribunaux. Au lieu de cela, Fox a eu beaucoup de mal à tirer le ballon, le manque d’ailes de l’équipe a tué la construction de son alignement et la défense ne peut toujours arrêter personne.

Cela va être une autre année éprouvante pour les Kings et leurs fans, et maintenant ils ont un vrai point faible à retenir avec leur partisan de la cour vomissante. Au moins, cela doit être le plus bas. Droit?