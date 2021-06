VIDÉO d’une tornade aboyante : regardez les arbres arrachés du sol dans l’est de Londres – dernières mises à jour | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des images choquantes ont capturé le moment où une tornade a ravagé une rue résidentielle de Barking, dans l’est de Londres, provoquant un chaos et une destruction généralisés. L’événement météorologique rare a frappé la région peu après 20 heures vendredi soir, obligeant les gens à s’abriter à l’intérieur alors que des débris volants endommageaient des voitures et des maisons.

Un résident choqué a filmé le « twister » devant la caméra avec les vents violents faisant voler des arbres sur la route.

On peut voir des poubelles à roulettes, des ordures et des tuiles sur le toit projetées par la force du vent.

Ailleurs, les conditions météorologiques extrêmes ont provoqué l’effondrement des murs du jardin, ne laissant que des tas de briques encore debout.

Kiran Bhangal de Sky News a tweeté: “Je viens de vivre une tornade à Barking dans l’est de Londres.”

La police de Barking et Dagenham a déclaré dans un communiqué: “La police a été appelée vers 20 h 00 pour signaler des dommages causés aux toits, aux équipements électriques, au mobilier urbain et aux véhicules de l’avenue Hulse et de certaines routes environnantes de la région de Barking.

“Il s’agit d’un incident lié aux conditions météorologiques, au cours duquel il y a eu un coup de foudre.”

Cela survient alors que des orages et de fortes pluies ont frappé le nord-est de Londres et le Kent.

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour la région, les résidents étant avertis de s’attendre à des inondations et à des perturbations des déplacements.

Les tornades sont considérées comme rares au Royaume-Uni mais peuvent se produire chaque année, selon le Met Office,

Le site Web du Met Office déclare : « Environ 30 tornades par an sont signalées au Royaume-Uni.

“Ce sont généralement de petite taille et de courte durée.

“Mais peuvent causer des dommages structurels s’ils passent au-dessus des zones bâties.”